Grave acusación de Patricia Bullrich: “La AFA sabía dónde estaba Gallo y no fue capaz de decirnos”
La senadora nacional y exministra de Seguridad, Patricia Bullrich, participó este martes de un evento por el 38° aniversario de la Fundación Libertad, donde brindó una conferencia de prensa y señaló que la AFA llevó a cabo “una operación secreta sin dar conocimiento al Estado argentino” para liberar al gendarme Nahuel Gallo, que se encontraba detenido en Venezuela hace más de un año.
También reconoció la participación de una ex libertaria, la diputada Marcela Pagano, a quien vinculó con “actividades de espionaje” a través de su marido, Franco Bindi, aunque destacó: “Lo importante es que Gallo esté con nosotros”.
Bullrich aseguró que “desde el primer día” pidieron la liberación de la cárcel Rodeo 1 de Caracas, pero aclaró que el Gobierno de Javier Milei “tiene una mirada muy contraria al régimen venezolano”.
“Se sabe que los dirigentes de la AFA no están pasando por un buen momento. Hicieron un acuerdo político con quien es titular de la Federación Venezolana de Fútbol, Jorge Giménez”, apuntó.
Según la exministra, cuando lo liberaron, el gendarme catamarqueño “estaba desconcertado” porque había estado un día entero en un área de “contrainteligencia” venezolana y no sabía dónde lo llevaban.
“Recién se dio cuenta que estaba en Argentina cuando lo fue a recibir el comandante de Gendarmería Claudio Brilloni y agentes de la PSA”, detalló.
Tras 448 días encarcelado en Venezuela, Galló aterrizó en Argentina el lunes por la madrugada, en un avión privado de la AFA, mientras su familia lo esperaba en el aeropuerto de Ezeiza.
“Cuando lo sacan a Nahuel de la cárcel, nos enteramos inmediatamente pero de ahí lo llevaron a un lugar de contrainteligencia (de Venezuela), y durante muchas horas había un total silencio. No sabíamos dónde estaba. Nuestra representación, el cónsul italiano en Caracas, recorrió varios lugares y le negaron toda información. Fue una operación secreta sin dar el conocimiento al Estado argentino de lo que estaban haciendo”, dijo Bullrich.
Y reprochó que “la AFA sabía dónde estaba Gallo y no fue capaz de decirnos”.
Además, Bullrich pidió por Germán Darío Giuliani, un abogado argentino que sigue preso en Caracas. “Nos hubiese gustado, ya que pusieron tanto esfuerzo en lavar su imagen, podrían haber traido a Giuliani que es el último que queda”, sostuvo.
Giuliani lleva más de nueve meses privado de su libertad en el Centro Penitenciario Yare II. La familia denuncia que “lo han tratado como un delincuente”, a pesar de que no existen pruebas ni causa formal que justifique su detención.