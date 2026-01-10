Grave accidente en Colón: un niño sufrió quemaduras en el 40% de su cuerpo tras un incendio en un complejo turístico
Un niño de 12 años resultó gravemente herido luego de sufrir quemaduras en el 40% de su cuerpo a raíz de un incendio accidental ocurrido en el complejo turístico donde se encontraba alojado junto a su familia, que estaba de vacaciones en la ciudad de Colón. El hecho se registró durante la noche del viernes y generó gran conmoción.
Según el testimonio brindado por el padre del menor, el episodio se produjo en un complejo ubicado en las inmediaciones de las calles Saavedra Lamas y Ñandubay, cuando, por causas que aún se investigan, el niño habría manipulado material inflamable en el sector del lavadero, lo que derivó en el inicio del fuego.
Tras el siniestro, el menor fue trasladado de urgencia al Hospital San Benjamín de Colón, donde recibió las primeras atenciones médicas. No obstante, debido a la gravedad de las lesiones, los profesionales resolvieron su derivación a un centro de mayor complejidad.
Finalmente, el niño fue trasladado al Hospital Universitario Austral, en la ciudad de Pilar, provincia de Buenos Aires, donde permanece internado. El jefe de Policía de la Departamental Colón, Héctor Leonardo Martínez, confirmó que “el niño presenta el 40% del cuerpo quemado”.
El funcionario precisó además que el menor “estaba con su familia de vacaciones y en el complejo donde se alojaban habría manipulado material inflamable, lo que ocasionó el accidente”.
Las actuaciones quedaron a cargo de la Policía, que continúa trabajando para determinar con precisión las circunstancias en las que se produjo el incendio y establecer responsabilidades.
Fuente: El Once