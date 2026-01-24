Gran parte de la red vial del país es una trampa mortal
La falta de mantenimiento y la paralización de obras convirtieron a gran parte de la red vial del país en una situación crítica para la seguridad, según un informe difundido por la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA). El relevamiento advierte que entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales se encuentran en estado regular o malo, con consecuencias directas sobre la seguridad de los viajeros y la logística productiva. La advertencia coincide con un reclamo reiterado de gobernadores ante la Casa Rosada en encuentros con funcionarios nacionales.
El documento, titulado “Desmantelamiento institucional y Emergencia Vial” y firmado por el secretario general de FEPEVINA, Julio Aralde, señala que el abandono del mantenimiento preventivo incrementó la siniestralidad: las víctimas fatales crecieron un 14% interanual, alcanzando 4.369 muertes.
“El deterioro progresivo de la infraestructura vial se produce fundamentalmente ante la falta de ejecución de obras de construcción, reconstrucción, mitigación, conservación y mantenimiento de las rutas en calzadas, banquinas, señalización, iluminación y puentes, siendo un proceso acumulativo y progresivo hasta la falla parcial o total”, detalla el informe, actualizado al 31 de diciembre.
FEPEVINA denunció además que la gestión del presidente Javier Milei subejecutó cerca de la mitad del presupuesto en 2024 y 2025, lo que derivó en mayor deterioro de las rutas, caída de la velocidad media, aumento de costos logísticos y más siniestros viales. En el apartado “Evaluación de Estado de los Pavimentos” se explica el Índice de Estado (IE), que mide de 0 a 10 variables como rugosidad, ahuellamiento, fisuración y rotura de bordes: de 0 a 5 es malo, de 5 a 7 regular y de 7 a 10 bueno. “Entre el 65% y el 70% de las rutas nacionales estarían en estado regular a malo; además, la parcialidad de la información oficial hizo que las mediciones se realicen en menos del 50% de la Red Vial Nacional”, remarca el texto.
Rutas críticas por región
- Región Centro y Sur:
Ruta Nacional 33 (Buenos Aires–Santa Fe): calificada como uno de los casos más críticos, con fallas estructurales; el tránsito pesado vuelve ineficaces los parches.
Ruta Nacional 151 (Río Negro–La Pampa): abandono total, baches tipo “cráter” y necesidad de reconstrucción integral para soportar equipos petroleros.
Ruta Nacional 35 y corredores patagónicos: superficie desgranada y pérdida de áridos.
- Litoral y pasos fronterizos:
Ruta Nacional 121 (Corrientes): falla estructural completa; requiere reconstrucción total.
Ruta Nacional 119 (Corrientes): punto rojo de seguridad vial por calzada deteriorada.
Ruta Nacional 120 (Corrientes): tramos intransitables por tránsito forestal.
Rutas Nacionales A015 y 136 (Entre Ríos): descalce de banquinas y agotamiento estructural en accesos clave a Salto Grande y Fray Bentos.
Ruta Nacional 1V11 (Santa Fe): deterioro crónico en zona portuaria.
- Buenos Aires:
Ruta Nacional 5: usuarios la llaman “peaje hacia la muerte” por tarifas sin mejoras; obras lentas o nulas.
Ruta Nacional 3: obras paralizadas y alta siniestralidad.
Ruta Nacional 7: variante Chacabuco paralizada, baches y falta de iluminación.
- Noroeste:
Ruta Nacional 34 (Jujuy–Salta): alto riesgo; obras inconclusas y ahuellamiento profundo.
Reclamo interprovincial desde el sur
La problemática derivó en la conformación del “Foro Regional Corredor Ruta Nacional 151 – Vaca Muerta Norte”, integrado por La Pampa, Neuquén y Río Negro. El primer encuentro se realizó el 19 de diciembre en 25 de Mayo (La Pampa), con participación de autoridades provinciales y municipales, cámaras empresariales, sectores productivos, organizaciones civiles y vecinos afectados.
El foro acordó que el deterioro crítico y estructural del corredor compromete la seguridad vial, la conectividad y la actividad productiva; que el bacheo resulta insuficiente y se requiere reconstrucción integral; y que la solución demanda una respuesta urgente del Estado Nacional, en particular de la Dirección Nacional de Vialidad, con presencia efectiva en el territorio. También se definió el carácter interprovincial del reclamo y líneas de acción: pedido formal conjunto, mesa de diálogo, comisión permanente de seguimiento, nuevo foro interprovincial y, de persistir la falta de respuestas, evaluación de acciones judiciales.