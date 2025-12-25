Gran convocatoria en la Feria Navideña 2025 con más de 100 emprendimientos y fuerte impulso a la producción entrerriana
Con la presencia de la vicegobernadora Alicia Aluani, la Feria Navideña 2025 se desarrolló con un marcado clima festivo y una amplia participación de la comunidad. El evento reunió a más de 100 emprendimientos productivos y gastronómicos de distintos puntos de la provincia, en una jornada atravesada por el color, las propuestas locales, la música en vivo y el encuentro familiar.
La feria cerró con un alto número de visitantes y un importante nivel de ventas, consolidándose como un espacio clave para el fortalecimiento de la economía local. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Desarrollo Humano, con el acompañamiento de la Vicegobernación, las Secretarías de Desarrollo Emprendedor y de Cultura, Enersa y la Municipalidad de Paraná, en un trabajo articulado orientado a potenciar el entramado emprendedor entrerriano.
Durante su recorrido, la vicegobernadora destacó el valor de la Feria Navideña como un espacio de encuentro festivo, donde “los emprendedores pueden mostrar su talento y su trabajo con identidad entrerriana”. En ese marco, subrayó la relevancia de “la producción local de calidad como motor de crecimiento y desarrollo para nuestra provincia”.
Aluani también puso en valor la marca Manos Entrerrianas, que fue presentada con una nueva imagen institucional, al señalar que “fortalece las capacidades comerciales, visibiliza la riqueza cultural de la provincia, promueve el consumo responsable y fomenta el emprendedurismo en Entre Ríos”.
Por su parte, la ministra de Desarrollo Humano, Verónica Berisso, remarcó que la feria va más allá de una propuesta comercial: “No sólo encontramos obsequios; esta Feria nos permite conectar con los emprendedores, con productos hechos con el corazón y con valor entrerriano, que es lo que impulsamos desde la marca provincial Manos Entrerrianas”, expresó.
A lo largo de la tarde, el público pudo realizar compras navideñas, recorrer los distintos stands y disfrutar de música en vivo, libros de editoriales entrerrianas, un desfile de moda circular y un sector gastronómico, generando un espacio de encuentro para toda la familia. Estas acciones forman parte de una política sostenida desde la Dirección de Economía Social, dependiente de la Secretaría de Gestión Social, orientada a incrementar la circulación de público y fortalecer los espacios de comercialización.
En ese marco, se presentó oficialmente la nueva imagen de la marca Manos Entrerrianas, resultado de un proceso participativo con la comunidad. La propuesta ganadora surgió de un concurso realizado a comienzos de este año, que contó con más de 100 personas inscriptas, reflejando el interés y compromiso del sector emprendedor.
La iniciativa tiene como objetivo acompañar cada etapa de los proyectos productivos, fortalecer la comercialización de bienes elaborados por emprendedores y emprendedoras y promover espacios de visibilización, venta directa y vinculación con la comunidad.
Feria de libros y editoriales entrerrianas
La Secretaría de Cultura de Entre Ríos también tuvo una participación destacada, acompañando el trabajo de autores y editoriales entrerrianas mediante convocatorias federales y ferias itinerantes en diferentes localidades de la provincia. En 2025, el área impulsó la primera Feria Provincial del Libro, realizada en Concordia, que fue visitada por más de 20 mil personas.
A esta política cultural se suma el trabajo conjunto de la Editorial de Entre Ríos y la Biblioteca Provincial, orientado a la difusión de la literatura producida en la provincia. Gracias a una gestión de la Secretaría de Cultura, distintas editoriales participaron de la Feria Navideña, ofreciendo al público la posibilidad de elegir un libro entrerriano como regalo de Navidad.