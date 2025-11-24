Gran cierre de la cuarta edición de Diseña Paraná: una feria que consolidó al diseño local y celebró su identidad ribereña
La cuarta edición de la Feria Diseña Paraná, bajo el lema “Me atravesaba un río”, culminó con un rotundo éxito durante el fin de semana largo. Miles de personas colmaron Sala Mayo para recorrer los stands de 80 emprendedores y emprendedoras del diseño, que presentaron indumentaria, objetos decorativos, accesorios y producciones inspiradas en el río y la sostenibilidad. La propuesta se completó con espectáculos musicales y un amplio patio gastronómico, reafirmando a Paraná como polo regional del diseño.
“Diseña Paraná constituye una apuesta política de la gestión de Rosario Romero por seguir consolidando al diseño paranaense como un sector dinámico que genera trabajo y que atrae inversiones”, destacó el subsecretario de Producción, Oscar Bustamante.
El funcionario subrayó que las producciones exhibidas demostraron la madurez del proceso iniciado hace cuatro años, en el que los diseñadores que participaron de ediciones anteriores se consolidaron como tutores dentro de los Núcleos de diseño, acompañando el desarrollo de productos vinculados al río y la sustentabilidad. “Estos productos fueron muy requeridos y vendidos, lo que demuestra la calidad de esas producciones”, añadió Bustamante.
Por su parte, la coordinadora de Marca Paraná, Anabel Waigandt, resaltó: “Paraná tiene un potencial de diseño y ese potencial puede ser también un aspecto más para presentar a la ciudad en términos turísticos”. Además, valoró el trabajo interinstitucional dentro del Municipio: “Cuando todos compartimos un mismo objetivo, impulsar un diseño con identidad paranaense, las metas se alcanzan. Hoy se vio un hilo conductor que habla del río y de quiénes somos. El salto de calidad no se limita a la feria: es fruto del trabajo sostenido en capacitación y formación”.
La edición 2025 reunió a diseñadores de los Núcleos Objeto y Núcleo Textil “Río Vivo”, que presentaron cápsulas de diseño exclusivas. También hubo presentaciones artísticas, entre ellas las de la compañía de Danza Quimera y la compañía Folklórica Litoraleña El Grito Sagrado. La jornada incluyó la exposición fotográfica “El agua nos une”, de Cynthia Fistraiber, y la exhibición de la cápsula del grupo Núcleo: “Río Vivo”.
Las voces de los protagonistas
Los emprendedores destacaron el impacto de la feria y el acompañamiento estatal. Morela Zavalegui, creadora de Mór Moda Reciclable, afirmó: “Este espacio nos da una oportunidad para que se pueda conocer lo que hacemos y toda la creatividad que hay. La formación que recibimos y el acompañamiento municipal es muy valorable”.
Desde Bruns Paraná, Franco Calí celebró el crecimiento que impulsó la propuesta: “Pasó muchísima gente, tuvimos buenas ventas y estamos contentos. Todo el proceso del año fue muy enriquecedor. Diseña Paraná fomenta al emprendedor entrerriano y nos permite explorar horizontes que serían muy difíciles sin la ayuda del Estado”.
A su vez, Laura Troc, de Laura Troc Deco, destacó la afluencia del público y la preparación previa: “Se notó la cantidad de gente que se deslumbraba con las propuestas. Diseña Paraná nos prepara desde principio de año para llegar a este encuentro final, donde mostramos todo nuestro trabajo. Ese apoyo del Estado es muy valioso”.
Finalmente, Agustín Retamar, de Paranoid Street Wear, subrayó el valor de la formación: “Las capacitaciones previas son de mucha ayuda y nos permiten mejorar nuestros productos y difundir la marca”.