Grabois cruzó a Bullrich por los incendios en la Patagonia y denunció una “cortina de humo” contra comunidades mapuches
El diputado opositor Juan Grabois repudió con dureza las declaraciones de la senadora oficialista Patricia Bullrich, quien vinculó los incendios forestales en la Patagonia con comunidades mapuches. Para el dirigente social, se trata de “otra cortina de humo para encubrir a los verdaderos responsables y desviar la atención de su inoperancia deliberada” en el manejo de la emergencia.
A través de sus redes sociales, Grabois apuntó directamente contra el Gobierno nacional y sostuvo que “destruyeron el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, boludean mientras se incendia la Patagonia y hambrean a los brigadistas”, en referencia a los recortes y a la falta de respuesta estatal ante los focos ígneos que afectan al sur del país.
En un tono aún más crítico, el legislador afirmó que, mientras se desarrolla la emergencia, “la ‘montonera asesina’ (Milei dixit) sale sin una sola prueba, cosa que aclaró el propio fiscal general de Chubut, a cazar hermanos mapuches”, muchos de los cuales —remarcó— son brigadistas y voluntarios, y “ninguno es terrorista”. En ese sentido, cuestionó que en lugar de enviar recursos para combatir el fuego, el Gobierno impulse discursos de criminalización.
Grabois insistió en que las acusaciones forman parte de una estrategia discursiva para ocultar responsabilidades políticas y concluyó con un mensaje de respaldo a quienes enfrentan el fuego: “Aguanten los brigadistas y voluntarios que hacen Patria, mientras esta basura de gobierno solo dice boludeces”.
Las declaraciones del dirigente social se produjeron horas después de un mensaje publicado por Patricia Bullrich en la misma red social, en el que advirtió que “si los grupos que se autoproclaman mapuches son responsables de estos incendios, las van a pagar como terroristas”. En ese posteo, la exministra de Seguridad afirmó además que “la Resistencia Ancestral Mapuche está declarada organización terrorista por sus antecedentes en incendios provocados, violencia y catástrofes ecológicas”, lo que desató una fuerte polémica política y social.