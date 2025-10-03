GP de Singapur: Franco Colapinto no pudo hacer magia y sufrió demasiado los problemas de Alpine en las primeras prácticas
El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda. El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo pero principalmente interrumpiendo la mayoría de las pruebas de vueltas rápidas que iban a llevarse a cabo en ese momento.
También se registró un increíble accidente en los pits… Charles Leclerc chocó a Lando Norris en la calle de boxes cuando intentaban retomar la actividad, con solo 13 minutos para seguir probando.
En este contexto, Franco Colapinto fue 19° en ambas sesiones de práctica. Giró en 1:33.324 en la FP1, a 0.946 de su compañero Pierre Gasly (1:32.378) y tuvo un registro apenas superior en la FP2 con 1:33.139 para posicionarse a 0.681 de su coequiper (Gasly fue 16° con 1:32.458).
El argentino tuvo problemas para controlar a su Alpine en el último intento con gomas rojas y perdió tiempo valioso para intentar mejorar sus registros.
La actividad en el circuito continuará este sábado con la tercera práctica (desde las 6.30 de la mañana de Argentina) y la clasificación (a partir de las 10AM) que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera del domingo a 62 vueltas que se iniciará a las 9AM de Argentina.
Práctica 2
|Pos
|Piloto
|Equipo
|Tiempo/Dif
|1
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:30.714
|2
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|+0.132
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|+0.143
|4
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|+0.163
|5
|Lando Norris
|McLaren
|+0.483
|6
|Lance Stroll
|Aston Martin
|+0.508
|7
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|+0.584
|8
|Carlos Sainz
|Williams
|+0.585
|9
|Charles Leclerc
|Ferrari
|+0.752
|10
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|+0.777
|11
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|+0.994
|12
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|+0.997
|13
|Alexander Albon
|Williams
|+1.346
|14
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|+1.355
|15
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|+1.605
|16
|Pierre Gasly
|Alpine
|+1.744
|17
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|+1.931
|18
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|+2.005
|19
|Franco Colapinto
|Alpine
|+2.425
|20
|George Russell
|Mercedes
|+2.517