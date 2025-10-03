Maran Suites & Towers

GP de Singapur: Franco Colapinto no pudo hacer magia y sufrió demasiado los problemas de Alpine en las primeras prácticas

Redacción | 03/10/2025 | Deportes | No hay comentarios

El primer día de actividad en el trazado callejero de Marina Bay, del Gran Premio de Singapur, tuvo a Fernando Alonso (1:31.116) dominando la primera sesión y a Oscar Piastri (1:30.714) como líder de la segunda. El segundo entrenamiento estuvo marcado por los accidentes de Liam Lawson y George Russell que obligaron a ondear una bandera roja detrás de otra, impidiendo el normal desarrollo pero principalmente interrumpiendo la mayoría de las pruebas de vueltas rápidas que iban a llevarse a cabo en ese momento.

También se registró un increíble accidente en los pits… Charles Leclerc chocó a Lando Norris en la calle de boxes cuando intentaban retomar la actividad, con solo 13 minutos para seguir probando.

En este contexto, Franco Colapinto fue 19° en ambas sesiones de práctica. Giró en 1:33.324 en la FP1, a 0.946 de su compañero Pierre Gasly (1:32.378) y tuvo un registro apenas superior en la FP2 con 1:33.139 para posicionarse a 0.681 de su coequiper (Gasly fue 16° con 1:32.458).

El argentino tuvo problemas para controlar a su Alpine en el último intento con gomas rojas y perdió tiempo valioso para intentar mejorar sus registros.

La actividad en el circuito continuará este sábado con la tercera práctica (desde las 6.30 de la mañana de Argentina) y la clasificación (a partir de las 10AM) que ordenará la grilla de largada de cara a la carrera del domingo a 62 vueltas que se iniciará a las 9AM de Argentina.

 Práctica 2

Pos Piloto Equipo Tiempo/Dif
1 Oscar Piastri McLaren 1:30.714
2 Isack Hadjar Racing Bulls +0.132
3 Max Verstappen Red Bull Racing +0.143
4 Fernando Alonso Aston Martin +0.163
5 Lando Norris McLaren +0.483
6 Lance Stroll Aston Martin +0.508
7 Esteban Ocon Haas F1 Team +0.584
8 Carlos Sainz Williams +0.585
9 Charles Leclerc Ferrari +0.752
10 Lewis Hamilton Ferrari +0.777
11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +0.994
12 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.997
13 Alexander Albon Williams +1.346
14 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.355
15 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.605
16 Pierre Gasly Alpine +1.744
17 Liam Lawson Racing Bulls +1.931
18 Kimi Antonelli Mercedes +2.005
19 Franco Colapinto Alpine +2.425
20 George Russell Mercedes +2.517
