GP de Singapur: En el callejero de Marina Bay, Franco Colapinto quedó 16° en la última Práctica Libre
Franco Colapinto completó la tercera y última sesión de prácticas del Gran Premio de Singapur de Fórmula 1 con una mejor prestación de su Alpine A525, con el cual completó un total de 22 giros en el circuito urbano de Marina Bay, y con ello fue completando los ajustes de puesta a punto para afrontar la clasificación y la competencia.
Durante la primera parte de la tanda, el piloto argentino giró con neumáticos de compuesto medio, con los cuales recorrió el circuito de 4.957 metros por 14 vueltas, logrando en su mejor paso 1m32s672; durante esos momentos, Colapinto se pasó en uno de los frenajes corrigiendo la maniobra al recorrer la vía de escape para retornar al sentido de giro, y además rozar uno de los muros, lo cual determinó una detención en boxes para chequear que la suspensión trasera (derecha) no presentaba inconvenientes.
Al retornar a la pista, se le colocaron neumáticos blandos, y con ellos el pilarense completó durante los últimos minutos la sesión cronometrada en donde registró siete giros siendo el mejor de ellos con un tiempo de 1m31s047, que le permitió quedar 16° en la tabla de tiempos y con ello volver a quedar por delante de su compañero Pierre Gasly (19°) por 596/1000 al concluir la última práctica.
Cabe señalar que sobre el cierre de la actividad, Colapinto protagonizó una situación cuasi riesgosa con el campeón Max Verstappen (marcó el mejor tiempo), cuando al observar que Gasly se acercaba rápidamente para mejorar sus tiempos el neerlandés intentó filtrarse por su costado derecho y el Alpine del argentino y el Red Bull casi llegaron a rozarse, pero sin consecuencias para las unidades.
FRANCO COLAPINTO
Buscando los limites el piloto argentino en la FP3 previo a la clasificación en Singapur. Hay bandera roja por el golpe de Lawson.pic.twitter.com/VzNOGCZPQx
— Corazondef1 (@Corazondef1) October 4, 2025
Con 1m30s148, Max Verstappen consiguió encabezar el último test en el callejero de Marina Bay, circuito en el cual aún no cuenta con triunfos y demuestra su objetivo de ser candidato para concretarlo este fin de semana con el RB21 a bordo del cual consiguió preceder al McLaren del australiano -y actual líder del campeonato- Oscar Piastri por 17/1000.
Detrás de Verstappen y Piastri quedaron los Mercedes, con George Russell tercero a 49 milésimas y seguido por Kimi Antonelli quien empató el registro con Lando Norris (McLaren), ubicándose ellos a 0s089; luego se escalonaron Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls), Lewis Hamilton (los comisarios investigan una infracción que protagonizó con la Ferrari cuando se puso bandera roja), Nico Hülkenberg (Sauber) y Charles Leclerc (Ferrari).
La sesión fue interrumpida durante diez minutos por otro fuerte golpe contra uno de los muros de Liam Lawson con el Racing Bulls, quien se bajó coche sin evidenciar alguna lesión.
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE SINGAPUR – PRÁCTICA 3
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:30.148
|15
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.017
|25
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.049
|17
|4
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.089
|18
|5
|4
|Lando Norris
|McLaren
|0.089
|25
|6
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.244
|22
|7
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.341
|24
|8
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.411
|22
|9
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.489
|22
|10
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.503
|22
|11
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.520
|23
|12
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.549
|24
|13
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|0.636
|23
|14
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|0.651
|24
|15
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.775
|21
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|0.899
|22
|17
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1.112
|23
|18
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.292
|24
|19
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.495
|22
|20
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|3.480
|7
A la hora 10:00 de nuestro país se realizará la clasificación del Gran Premio de Singapur.