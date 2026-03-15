GP de Shanghai: La mejor carrera de Franco Colapinto en Fórmula 1
Es cierto, no fue su mejor resultado en Fórmula 1 porque no pudo superar aquel ya lejano octavo lugar de Azerbaiyán 2024 con Williams. Pero no todo se mide por resultados, en ningún deporte. Siempre están los contextos para evaluar los trabajos y Franco Colapinto logró en el GP de China, segunda fecha de 2026, su mejor actuación de Fórmula 1. El décimo lugar final podría haber sido mejor, sí, pero la tarea del argentino fue consistente de principio a fin.
Franco Colapinto secures his first point for Alpine! #F1 #ChineseGP @AlpineF1Team pic.twitter.com/ZDSn80Xc3z
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Colapinto largó 12º y con una ventaja: los dos McLaren se retiraron de la grilla y ni siquiera pudieron largar. En el pique, el de Alpine superó a Max Verstappen (otra vez partió mal, como ya le había ocurrido en el sprint) y a Nico Hülkenberg. Así, se metió octavo.
De inmediato, un trompo de Isack Hadjar, más la maniobra de esquive de Oliver Bearman, lo puso sexto y se entremezcló en la zona de adelante.
This Lap 1 spin from Isack Hadjar!! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/0BFgqzLzdV
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La carrera dio un vuelco grande en la vuelta 11. El Aston Martin de Lance Stroll se quedó parado en la pista y dirección de carrera frenó todo con auto de seguridad. Fue el momento elegido por todos los que habían partido con neumático medio para una tempranera parada en boxes, entre ellos, Pierre Gasly, el compañero de Coalpinto. Alpine optó por dos estrategias diferentes: el francés comenzó con medios y el argentino, con duros. Solo Kimi Antonelli, el líder de la carrera, pudo salir delante del argentino, quien se ubicó segundo, su mejor posición parcial en su paso por la máxima categoría.
En ese punto se dio lo mejor de Franco. Tenía detrás a las dos Ferrari y George Russell, con su poderoso Mercedes. La carrera se relanzó en la 13ª vuelta y Colapinto sostuvo dos giros el segundo puesto. Luego fue cediendo ante el poderío rival: Lewis Hamilton lo pasó en la 15ª y Charles Leclerc y Russell, en la 16ª.
Franco quedó quinto y aguantó todos los ataques de Esteban Ocon, el único que tenía la misma estrategia del argentino y picó con los duros. Por momentos, los dos Haas lo atacaban en escuadra y el argentino se defendía de manera brillante, cuidando la cuerda, fundamentalmente en el frenaje del final de la recta larga de Shanghái. Finalmente, Bearman y Verstappen superaron a los dos, pero Ocon seguía detrás. El argentino hasta trabajó para ayudar a Gasly: tapó al Haas y su compañero superó a ambos para irse adelante.
Contact between Ocon and Colapinto
Here’s the replay of the contact between them at the first corner ⏯️#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/4I0hh0TVai
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Después llegó el momento clave. Ocon paró en boxes en la vuelta 30 y Colapinto, en la 33. El Alpine volvió a pista justo por delante del francés, quien en la segunda curva se tiró totalmente desbocado, casi por la tierra, y le pegó un fuerte autazo. Franco entró en trompo, pero pudo continuar (el de Haas fue sancionado con diez segundos).
Con daños en el piso del A526, el bonaerense mantuvo el ritmo como pudo desde el 12º lugar. Primero superó a Arvid Lindblad y después aprovechó el abandono de Verstappen para saltar al décimo lugar.
Bravo, Alpine!
A HUGE haul of points for @AlpineF1Team in P6 and P10 #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/vyJw33CrSX
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En las últimas vueltas atacó al Williams de Carlos Sainz, pero no le alcanzó. Finalmente, fue décimo y sumó un punto más para la escudería.
No, no fue su mejor resultado en pista, pero sí fue su mejor actuación por todo lo vivido en las 56 vueltas en Shanghái.
VAAAAAAAMOOOOOOSSSSSSS FRANCOOOOO!!!
THAT’S HIS FIRST POINT OF THE SEASON pic.twitter.com/Q3cd5vhxVY
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Después de un 2025 masticando sinsabores y con un rendimiento paupérrimo del equipo, Franco necesitaba una carrera como la de China. Porque si bien todos sabía que el tema era el auto, por la decisión de Flavio Briatore de disponer de cada recurso del equipo en el auto de 2026, la seguidilla de malos resultados ataca a la mente del piloto. Por más fortaleza que tenga.
El mejor ejemplo es Lewis Hamilton, ganador de siete títulos y que finalizó 2025 con el ánimo por el suelo con una Ferrari que no respondía para nada. Para colmo, el arranque australiano había sido muy cuesta arriba para el equipo francés y el décimo lugar de Gasly era un premio muy menor para una apuesta tan grande.
So proud of that drive
That’s Franco’s first points in Alpine colours pic.twitter.com/GEqLjQ4jdv
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El equipo se va de China con una sensación diferente. Por primera vez, desde Brasil 2024, sus dos autos finalizaron en zona de puntos (Gasly fue sexto). En dos carreras, los de Enstone anotaron 10 puntos, casi la mitad de los 22 que anotaron en las 24 fechas del año pasado.
YES TEAAAAAM!!! pic.twitter.com/3eHJNsI6gq
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Para Colapinto, fue una carrera que necesitaba. Fue su primer punto con Alpine (no sumaba desde Estados Unidos 2024 con Williams). Podría haber sido más sin el choque de Ocon, sin el inoportuno auto de seguridad, sin el gran desgaste de los neumáticos medios en el final… Sí, el resultado podría haber sido mejor, pero su actuación fue sobresaliente. Y eso es lo que necesitaba para poder empezar a soltarse más, ganar confianza y empezar disfrutar más de cada fin de semana en Fórmula 1.
Cuestión de fechas
¡ES ESPECTACULAR COMO SE DEFIENDE FRANCO COLAPINTO DE ESTEBAN OCON!
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Cuando el 15 de septiembre de 2024, en su segunda carrera en la Fórmula 1, Franco Colapinto finalizó octavo en Bakú, cortó una racha de más de 42 años sin un piloto argentino en los puntos. Lole Reutemann, en Sudáfrica 1982, había sido el último en lograrlo.
Un par de fechas después, en Austin, el bonaerense volvió a meter a su Williams en los puntos: fue décimo en suelo estadounidense.
Pero desde aquel 20 de octubre de 2024, hace casi un año y medio, Colapinto no había vuelto a quedar en zona de puntos: pasaron cinco Grandes Premios con Williams y otros 18 con Alpine sin puntuar.
Y este 15 de marzo de 2026, en China, en un circuito en el que nunca había corrido por F1, el #43 de Alpine volvió a sumar, en su vigésimo octava carrera en la categoría, finalizando también décimo pese al choque de Ocon y a los problemas de estrategia que causó el safety car.
Además, Alpine metió a sus dos pilotos en el top 10 por primera vez desde el 23 de junio de 2024, cuando Gasly y Ocon puntuaron en el Gran Premio de España, pero no sumaba al menos 9 puntos entre ambos desde el cuarto puesto de Ocon en Las Vegas 2023.