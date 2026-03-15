GP de Shanghái: Cátedra y dominio aplastante de Kimi Antonelli
Kimi Antonelli ganó el GP de China, segunda fecha de 2026, y festejó su primer triunfo en F1 con una cátedra. El gran examen que tenía que rendir Kimi era la largada. Venía de mover muy mal en Australia y en el sprint de China. Esta nueva era de F1, entre tantas otras cuestiones que cambió en la forma de manejo de los pilotos, tiene también los piques. Que llenar el turbo, que la batería, que… Y falla hasta el más pintado.
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De hecho, Max Verstappen partió mal en el sprint del sábado y repitió en la carrera larga de este domingo. Pero el italiano no falló, aunque… lo de Ferrari en las partidas es impactante. Ese turbo pequeño carga que da calambre y Lewis Hamilton se metió primero.
Hamilton into the lead off the line…
Here’s how the Grand Prix start unfolded in China! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/8PCggan9tV
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Antonelli, el reemplazante de Hamilton en Mercedes y con Peter Bonnington en la radio (el mismo ingeniero de pista detrás de los seis títulos de Lewis en las Flechas), no se amilanó. En la segunda curva aprovechó las bondades de su W17 (el auto está en otro planeta con respecto al resto) y logró superarlo. De ahí en más, fue todo liderazgo.
KIMI. ANTONELLI.
You did it! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/1MGzTVRQxB
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El rápido trabajo de los mecánicos de Mercedes devolvió a Kimi en la punta de la carrera tras la detención en boxes en pleno régimen de auto de seguridad (Lance Stroll se quedó parado con su débil Aston Martin). Fue el único que volvió a pista sin ceder un lugar. Y detrás le quedó Franco Colapinto, con quien tuvo protagonizara algunos duelos en Fórmula 2 en 2024, antes de que el argentino saltara a F1 en Williams. El bonaerense bancó a toda la tropa que lo atacaba durante dos vueltas, tiempo que Antonelli aprovechó para tomar una distancia irrecuperable. Solo un leve despiste cerca del final de la carrera, tal vez nervios por lo que se venía, fue el único desliz. El resto, impecable para sellar su primer éxito.
El sábado, Antonelli se había convertido en el piloto más joven en lograr una pole position y desde este domingo es el segundo más precoz en lograr un triunfo: con 19 años 6 meses y 18 días quedó como escolta de Verstappen (18 años 7 meses y 15 días). Consiguió la 44ª victoria para Italia en F1 y cortó una seguidilla de 20 años sin pilotos de su país subiendo al primer escalón del podio, desde el éxito de Giancarlo Fisichella conseguido en el GP de Malasia del 19 de marzo de 2006.
Welcome back to the podium club, Lewis Hamilton #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zcglX6boiE
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Russell selló el 1-2 de las Flechas de Plata, el segundo consecutivo y el 62º en la historia del equipo, rubro en el que solo lo supera Ferrari, con 87. Justamente la Scuderia parece ser la única que está en condiciones de, al menos, mostrarse como contendiente a pelearles el dominio a los alemanes. Mercedes está en otro planeta.
El nivel de los W17 es bestial. Russell quedó detrás de los dos Ferrari tras la parada en boxes y, tras superarlos, les sacó una distancia abismal en un par de giros. Hamilton llegó tercero, a 25s267 de Kimi y Charles Leclerc fue cuarto, a 28s894. En otra historia.
The band are back together #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/DsIe9Laisg
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Así y todo, solo Ferrari está para pelear. El resto, directamente en otro universo. McLaren ni siquiera pudo hacer largar un auto: Lando Norris y Oscar Piastri no pudieron ni hacer la vuelta previa.
Red Bull rescató cuatro puntos de la mano de Isack Hadjar, a pesar de su trompo, por a Verstappen se le apagó todo en el RB22 y tuvo que abandonar. Oliver Bearman, con un futuro casi seguro en Ferrari (es piloto de la Scuderia) fue el mejor del resto con un brillante quinto puesto, justo por delante de Pierre Gasly, de gran actuación con Alpine.
Kimi Antonelli leads a Mercedes 1-2 in Shanghai!
Here are your points-scorers after a thrilling race #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pPRrqN3Yeq
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Si bien la curva de desarrollo de los equipos será enorme al tratarse de un reglamento técnico completamente nuevo, parece difícil que algún equipo pueda acortarle la brecha a Mercedes. Si el dominio sigue, solo quedará saber si Toto Wolff le dará prioridad a uno de sus pilotos. De un lado, Russell, quien estuvo desde las inferiores y está en su quinta temporada en el equipo. Del otro, el jovencito que Toto apañó y mimó desde pequeño.
The Driver of the Day in China goes to our maiden winner!
What a race from Kimi Antonelli #F1 #ChineseGP @salesforce pic.twitter.com/kBJ0QqJh3t
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La Fórmula 1 tiene desde ahora 116 ganadores. Se sumó el joven Antonelli, quien, a su talento conductivo, se le suma un carisma y humildad enorme. En la carrera de Imola del año pasado, a un puñadito de kilómetros de su casa de Bolonia, llevó a sus compañeros de colegio. Porque Antonelli, corriendo en F1, siguió con los estudios porque se lo había prometido a su mamá. Así es Kimi, simple y veloz. Un piloto que tiene reservado un lugar grande en la F1. Recién comienza su camino, pero en apenas 26 carreras ya saboreó un triunfo.
The Drivers’ Standings have been well and truly shaken up!
Who impressed you the most? #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/nTVneHCq3W
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Qué pasó con McLaren
Las caras en el box de McLaren llegaban al piso: ninguno de sus dos autos pudieron largar el GP de China después de experimentar problemas técnicos. Lando Norris, el campeón del mundo, fue el primero que experimentó inconvenientes y ni siquiera pudo salir a dar las vueltas de boxes abiertos antes de que se cerraran los boxes. El inglés ya estaba condenado a partir desde el pit.
Oscar Piastri’s car has been pushed into the McLaren garage just before the Formation Lap! #F1 #ChineseGP pic.twitter.com/pFmixhjnLH
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Los mecánicos del team de Woking trabajaron mientras se realizaba la ceremonia previa a la partida. Norris participó del momento del himno chino y volvió raudo al box, mientras el sexto cajón de partida que debía ocupar el campeón quedaba vació. Pero las noticias no eran buenas: los problemas eléctricos del MCL40 no se habían solucionado y la unidad de potencia de Mercedes-Benz no se ponía en marcha.
A todo esto, Oscar Piastri había completado las vueltas de boxes abiertos y su auto número 81 estaba en su puesto de partida. Pero en plena grilla también comenzó a experimentar problemas eléctricos. Después del himno y cuando todos los pilotos ya estaban en sus butacas, con los cinturones apretados, los integrantes de McLaren decidieron retirar el coche del australiano y llevarlo a boxes para realizar trabajos y dejaron libre el quinto cajón.
Finalmente, la competencia de China comenzó y los dos pilotos de McLaren se bajaron de sus autos. Ninguno de los dos largó y la tercera fila de partida quedó vacía. Piastri todavía no pudo largar ninguna carrera en 2026. En Australia, se accidentó en las vueltas de boxes abiertos y no pudo partir. Y en China se tuvo que bajar por problemas eléctricos.
Desde el GP de Estados Unidos de 2005 que McLaren no se quedaba sin largar la carrera con ninguno de sus dos autos. Aquella vez, los usuarios de Michelin abandonaron la competencia después en la vuelta previa por un tema se seguridad y los de Woking usaban cubiertas el proveedor francés.