GP de San Pablo: Franco Colapinto se ubicó 16° en la única Práctica Libre de Interlagos
Tras ser anunciada su renovación para la temporada 2026, Franco Colapinto completó la única tanda de ensayos cronometrados del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 con una correcta performance del Alpine A525, probando dos juegos de neumáticos durante un total de 30 vueltas en la pista del autódromo ‘José Carlos Pace’ de Interlagos, de 4.309 metros, quedando al cabo de la sesión ubicado en el 16° puesto.
Al inicio de la práctica, el piloto argentino utilizó un flamante set de compuestos duros, con los cuales trabajó por espacio de 19 giros, haciendo un par de detenciones en boxes para ajustes y chequeos técnicos, consiguiendo en su mejor paso un tiempo de 1m12s338; sobre la última parte, volvió a pista con el compuesto blando (también nuevos), y establecer 1m11s160 tras dar otras nueve vueltas.
Con este registro quedó a 1s185 del McLaren de Lando Norris, quien fue el más rápido, y a 479/1000 de su compañero en la escuadra de Enstone, Pierre Gasly quien cumplió con una labor similar en la hora de actividad.
La prestación del MCL39 sobre sus adversarios nuevamente quedó demostrada con el primer registro del británico Norris, que giró en 1m09s975, y del australiano Oscar Piastri, que lo escoltó a 23/1000; ambos superaron por más de medio segundo al sorprendente Sauber de Nico Hülkenberg (quedó a 0s609).
Detrás se alinearon el español Fernando Alonso (Aston Martin), el local Gabriel Bortoleto (Sauber), el británico George Russell (Mercedes), Gasly, el madrileño Carlos Sainz (Williams), el galo Isack Hadjar (Racing Bulls) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).
En tanto, llamó la atención las posiciones que ocuparon los Red Bull y las Ferrari: el campeón Max Verstappen fue 18° y el japonés Yuki Tsunoda quedó 20° con los autos de Milton Keynes separados por las unidades de Maranello con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Cabe señalar que tanto Tsunoda como Hamilton protagonizaron en las curvas del Lago (3 y 4) trompos y despistes, respectivamente.
Práctica Libre en Interlagos
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:09.975
|31
|2
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.023
|33
|3
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.619
|32
|4
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.631
|26
|5
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.641
|32
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.670
|35
|7
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|0.706
|33
|8
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.711
|36
|9
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.732
|31
|10
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.769
|37
|11
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.819
|36
|12
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.832
|35
|13
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|0.931
|29
|14
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|0.986
|32
|15
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|1.095
|31
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.185
|30
|17
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1.393
|31
|18
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|1.518
|30
|19
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|1.551
|28
|20
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|1.788
|20
A partir de la hora 15:30 la Fórmula 1 volverá a girar en Interlagos para cumplir con la clasificación correspondiente a la carrera Sprint que se disputará este sábado desde las 11:00.