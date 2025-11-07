Maran Suites & Towers

GP de San Pablo: Franco Colapinto se ubicó 16° en la única Práctica Libre de Interlagos

Redacción | 07/11/2025 | Deportes | No hay comentarios

Tras ser anunciada su renovación para la temporada 2026, Franco Colapinto completó la única tanda de ensayos cronometrados del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1 con una correcta performance del Alpine A525, probando dos juegos de neumáticos durante un total de 30 vueltas en la pista del autódromo ‘José Carlos Pace’ de Interlagos, de 4.309 metros, quedando al cabo de la sesión ubicado en el 16° puesto.

Al inicio de la práctica, el piloto argentino utilizó un flamante set de compuestos duros, con los cuales trabajó por espacio de 19 giros, haciendo un par de detenciones en boxes para ajustes y chequeos técnicos, consiguiendo en su mejor paso un tiempo de 1m12s338; sobre la última parte, volvió a pista con el compuesto blando (también nuevos), y establecer 1m11s160 tras dar otras nueve vueltas.

Con este registro quedó a 1s185 del McLaren de Lando Norris, quien fue el más rápido, y a 479/1000 de su compañero en la escuadra de Enstone, Pierre Gasly quien cumplió con una labor similar en la hora de actividad.

La prestación del MCL39 sobre sus adversarios nuevamente quedó demostrada con el primer registro del británico Norris, que giró en 1m09s975, y del australiano Oscar Piastri, que lo escoltó a 23/1000; ambos superaron por más de medio segundo al sorprendente Sauber de Nico Hülkenberg (quedó a 0s609).

Detrás se alinearon el español Fernando Alonso (Aston Martin), el local Gabriel Bortoleto (Sauber), el británico George Russell (Mercedes), Gasly, el madrileño Carlos Sainz (Williams), el galo Isack Hadjar (Racing Bulls) y el italiano Kimi Antonelli (Mercedes).

En tanto, llamó la atención las posiciones que ocuparon los Red Bull y las Ferrari: el campeón Max Verstappen fue 18° y el japonés Yuki Tsunoda quedó 20° con los autos de Milton Keynes separados por las unidades de Maranello con Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Cabe señalar que tanto Tsunoda como Hamilton protagonizaron en las curvas del Lago (3 y 4) trompos y despistes, respectivamente.

Práctica Libre en Interlagos

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLaren 1:09.975 31
2 81 Oscar Piastri McLaren 0.023 33
3 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0.619 32
4 14 Fernando Alonso Aston Martin 0.631 26
5 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0.641 32
6 63 George Russell Mercedes 0.670 35
7 10 Pierre Gasly Alpine 0.706 33
8 55 Carlos Sainz Williams 0.711 36
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls 0.732 31
10 12 Kimi Antonelli Mercedes 0.769 37
11 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.819 36
12 23 Alexander Albon Williams 0.832 35
13 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 0.931 29
14 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 0.986 32
15 18 Lance Stroll Aston Martin 1.095 31
16 43 Franco Colapinto Alpine 1.185 30
17 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1.393 31
18 16 Charles Leclerc Ferrari 1.518 30
19 44 Lewis Hamilton Ferrari 1.551 28
20 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 1.788 20

A partir de la hora 15:30 la Fórmula 1 volverá a girar en Interlagos para cumplir con la clasificación correspondiente a la carrera Sprint que se disputará este sábado desde las 11:00.

