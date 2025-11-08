GP de San Pablo: Alpine puso en pista el “43” con lo justo y Franco Colapinto no pudo pasar a Qualy 2
Con el reemplazo de varias piezas del chasis, como así también en la caja de velocidades y la unidad de potencia, los integrantes de Alpine F1 Team pudieron realizar en el tiempo previsto las reparaciones del A525 de Franco Colapinto y de esa manera poder verlo girar en la pista de Interlagos, durante la primera parte de la clasificación del Gran Premio de San Pablo de Fórmula 1.
El argentino realizó tres tandas calzando neumáticos blandos, completando nueve giros y marcando en el mejor de ellos 1m10s632, colocándolo este registro en el 18° puesto de la tabla, lo cual le impidió continuar al segundo corte cronometrado al quedar eliminado junto al campeón Max Verstappen (Red Bull), Esteban Ocon (Haas) y Yuki Tsunoda (Red Bull).
Tras este chequeo, Colapinto entregó datos a los ingenieros de la escudería de Enstone en donde precisó los puntos del coche para evaluar mejoras de cara a la carrera principal, que se realizará este domingo a la hora 14:00 sobre 71 giros en la pista de 4.309 metros.
Luego del fuerte accidente que sufrió Franco Colapinto al mediodía de este sábado durante la carrera Sprint del GP de San Pablo por la fórmula 1, quedaba la incógnita sobre si los mecánicos llegarían a tiempo para arreglar el Alpine A525 #43 y ponerlo en pista de cara a la qualy.
Incluso a falta de una hora para que comenzara la tanda cronometrada, el equipo no podía confirmar que se llegara a tiempo con los arreglos, especialmente en la parte delantera, la más dañada por el palo en la S de Senna, aunque la de atrás también se estampó contra la pared.
Finalmente, y a menos de media hora de la qualy, el equipo confirmó que efectivamente el argentino podía manejar el auto en el circuito de Interlagos porque los mecánicos hicieron su trabajo y lo dejaron en condiciones para que el bonaerense de 22 años lo acelere.
El comunicado del equipo fue: “Tras el incidente en la curva 3 de la carrera Sprint y los daños resultantes, el equipo ha cambiado el chasis y la caja de cambios y ha instalado elementos de la unidad de potencia usados previamente en el coche nº 43 antes de la sesión de clasificación de esta tarde”.