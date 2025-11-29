GP de Qatar: Piastri voló en la Sprint que solo fue una práctica más para la pobreza de Alpine
La carrera Sprint del GP de Qatar, penúltima fecha del Mundial 2025 de Fórmula 1, se trató de un segundo entrenamiento libre para el equipo Alpine. Las complicaciones para el equipo de Enstone, más allá de los crónicos que su débil A525 acarrea de todo el año, comenzaron en la única tanda de prácticas que tuvo la cita qatarí.
Recordemos: Franco Colapinto y Pierre Gasly se despistaron, rompieron el piso del auto y los mecánicos los recauchutaron con los elementos que quedan a esta altura del año. Con un suelo con poca carga, poco pudieron hacer en la qualy para el sprint y quedaron en los dos últimos lugares, con el argentino cerrando la fila.
El team de Enstone apostó por sacar a los dos autos de parque cerrado y trabajar en el set up de suspensión para tratar de encontrar una mejora para la carrera corta. Así, la competencia corta qatarí se convirtió en una nueva tanda de ensayos para los franceses y tratar de encontrar alguna solución que mejore el andar en el resto del fin de semana.
Con este panorama, en una carrera soporífera y lineal, Colapinto se dedicó a girar durante las 19 vueltas del sprint. Ocupando siempre el último lugar, el argentino tuvo un ritmo lento con respecto a su compañero Gasly en el primer tercio de la carrera y quedó descolgado del trencito de DRS que llevaban Gasly, Lance Stroll y Lewis Hamilton (el canadiense y el inglés completaron el cuarteto que partió desde la calle de boxes).
En el segundo tercio, Franco superó en ritmo a su compañero francés y se acercó en pista, aunque nuevamente perdió el tren en la parte final.
En la última vuelta, el equipo Alpine llamó a sus dos pilotos a boxes para una doble parada y les calzaron los neumáticos blandos (todos habían partido con los medios). El motivo, sin dudas, fue realizar una simulación de clasificación en el giro final para tener más información de cara a la clasificación de este sábado a la tarde que ordenará la grilla de la competencia principal.
En esa simulación, Gasly se quedó con el record de vuelta de la carrera (algo lógico dada la circunstancia) y el argentino fue seis décimas más lento, complicado un poco por la cercanía de Stroll (también se detuvo en boxes). Los Alpine están llegando a fin de año con un andar lento y muy lejos de la chance de meterse en alguna discusión. Todavía queda medio fin de semana en Qatar y falta chequear si los cambios hechos para el sábado ayudan en algo en la qualy. Parece difícil.
Oscar Piastri, a bordo del McLaren MCL39, dominó desde la «pole» y se mantuvo al frente de la fila india sin complicaciones, logrando cruzar la meta con una ventaja de casi cinco segundos sobre el Mercedes de George Russell, quien lo escoltó de principio a fin.
Con este resultado, el australiano Piastri sumó ocho (8) puntos y con ello le descontó dos a su compañero Lando Norris, quien lidera el campeonato y podría coronarse este domingo si consigue una brecha de más de 25 puntos; el británico contuvo al Red Bull de Max Verstappen, quien en la partida se vio favorecido por el taponamiento que hizo su compañero Yuki Tsunoda sobre Fernando Alonso (Aston Martin), para ser cuarto.
Si bien Tsunoda fue quinto y Kimi Antonelli (Mercedes) fue sexto, ambos recibieron una penalización de 5 segundos de recargo por excederse en el límite de pista; estas sanciones no les hicieron perder las posiciones y se mantuvieron por delante de Alonso, Carlos Sainz (Williams), Isack Hadjar (Racing Bulls) y Alexander Albon (Williams).
FÓRMULA 1 – GRAN PREMIO DE QATAR – CARRERA SPRINT
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|VTAS.
|TIEMPO / DIF.
|1
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|19
|26:51.033
|2
|63
|George Russell
|Mercedes
|19
|4.951
|3
|4
|Lando Norris
|McLaren
|19
|6.279
|4
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|19
|9.054
|5
|22
|Yuki Tsunoda*
|Red Bull Racing
|19
|19.327
|6
|12
|Kimi Antonelli*
|Mercedes
|19
|21.391
|7
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|19
|24.556
|8
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|19
|27.333
|9
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|19
|28.206
|10
|23
|Alexander Albon
|Williams
|19
|28.925
|11
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|19
|32.966
|12
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|19
|34.529
|13
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|19
|35.182
|14
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|19
|36.916
|15
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|19
|38.838
|16
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|19
|39.638
|17
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|19
|46.171
|18
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|19
|1:09.534
|19
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|19
|1:17.960
|20
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|19
|1:20.804
|PROMEDIO: 230,076 Km/h.
|RÉCORD DE VUELTA: Gasly, en 1m23s188, a 234,510 Km/h.
|*Tsunoda y Antonelli, 5 segundos de penalización por exceder límites de pista
Desde la hora 15:00 se llevará a cabo la clasificación que ordenará las posiciones para la grilla de la carrera del domingo.
¿Cómo quedó el campeonato?
Oscar Piastri logró una victoria clave en la carrera sprint del Gran Premio de Qatar en el marco de la pelea por el título. Tanto el australiano como Max Verstappen buscan recortar la diferencia con el líder del campeonato, Lando Norris, para evitar una posible consagración anticipada este fin de semana.
Con este triunfo, Piastri consiguió despegarse un poco de su perseguidor directo y ahora es segundo con 374 puntos, a 22 de Norris, que lidera con 396 tras finalizar tercero en el sprint. Verstappen, cuarto en la carrera, se ubica tercero en el campeonato con 371 unidades.
Top Five
1° LANDO NORRIS 396 PUNTOS
2° OSCAR PIASTRI 374 PUNTOS
3° MAX VERSTAPPEN 371 PUNTOS
4° GEORGE RUSSELL 301 PUNTOS
5° CHARLES LECLERC 226 PUNTOS