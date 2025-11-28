GP de Qatar: Los Alpine dieron pena en la Qualy de la Sprint
Difícil tanda clasificatoria afrontó Franco Colapinto con el Alpine A525 en la sesión que ordenó las posiciones para la grilla de la carrera Sprint del Gran Premio de Qatar, y en donde quedó ubicado 20° tras marcar en su séptimo y último intento por progresar un tiempo de 1m22s364, calzando un juego de neumáticos medios flamantes.
La prestación de las unidades del equipo de Enstone no le permitió tampoco al francés Pierre Gasly progresar en las posiciones, quedando uno por delante de Colapinto a quien aventajó por 252/1000, evidenciando ello el magro andar de ambos autos en esta tanda cronometrada, y que los verá largar desde el fondo de la grilla (de no mediar penalizaciones) este sábado.
En la SQ1, Colapinto cerró su primer intento rápido en 1:23.165 y comenzó a caer con la mejora de sus rivales. El joven de Pilar enfrió durante dos giros y en su última vuelta rápida cronometrada 1:22.364 para concluir 20°, a 1s192 del 1:21.172 conseguido por Max Verstappen, que fue el más veloz del corte.
Por su parte, Pierre Gasly también quedó eliminado en la sección inicial, ya que el francés marcó 1:22.112 para ocupar el puesto 19no. En tanto, Lance Stroll, Liam Lawson y Lewis Hamilton fueron los otros pilotos que quedaron al margen.
La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Qatar continuará mañana a las 11:00hs con la puesta en marcha de la Sprint.