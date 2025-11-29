GP de Qatar: Franco Colapinto y un nuevo último puesto en Qualy
Las inconsistencias de su auto para transitar el circuito de Lusail, le impiden a Franco Colapinto señalar un resultado satisfactorio y mejorar el 20° y último puesto en el cual permaneció en cada salida a pista durante las sesiones oficiales del Gran Premio de Qatar, penúltima fecha del campeonato mundial de Fórmula 1.
A pesar de esa escasa prestación del Alpine A525, el piloto argentino es perseverante en sus intentos por revertir este presente, enfocado con su ingeniero Stuart Barlow en resolver el andar inestable del coche y seguir evolucionando con un modelo que muestra sus enormes limitaciones para igualar al resto de sus adversarios, exigiéndose hasta el límite para mejorar sus registros.
Durante la primera tanda clasificatoria con miras a la carrera de este domingo, Colapinto completó un total de nueve giros, calzando tres juegos nuevos de neumáticos de compuesto blando, y conformando una serie de vueltas pisando fuera del límite de la pista en pos de buscar progresar en las posiciones, y en el final del primer corte clasificatorio pudo marcar 1m21s137, pero quedando 20° en la sesión.
Además, en el comienzo fue penalizado con el retiro de un tiempo (1m22s080) por pisar la banquina, y sobre mitad de la tanda, cuando hizo el primer reemplazo de neumáticos su motor se apagó en el momento que intentaba retornar a la pista; la última detención fue motivada luego de un leve despiste ante lo cual fue llamado al box para revisar el piso del Alpine.
En tanto, su compañero Pierre Gasly concretó una satisfactoria clasificación y pudo avanzar en los cortes cronometrados, siendo 15° y 8°, respectivamente, y de esta manera pudo ingresar al Top 10 de la última tanda para ser noveno, con 1m20s477, a más de un segundo del «poleman» Oscar Piastri (McLaren).
Revalidando el buen rendimiento de su McLaren MCL39, Oscar Piastri registró su sexta «pole» en el GP qatarí al marcar 1m19s387 (a 245,738 Km/h.) para recorrer la pista de 5.419 metros y de esa manera superar por 108 milésimas a Lando Norris, copando ellos por octava vez la primera fila de una carrera de F1 (la quinta de este año); detrás quedó el Red Bull de Max Verstappen, quien clasificó a 0s264, y avizorando una disputa intensa por la victoria y además por el campeonato entre ellos tres.
Vale destacar que Norris cuenta con 396 puntos y supera a Piastri por 18 y a Verstappen por 25, cuando restan 50 puntos (contando la carrera de este domingo).
Detrás quedaron los Mercedes de George Russell (a 0s275) y Kimi Antonelli (a 0s459), seguidos por el Racing Bulls de Isack Hadjar (a 0s727) y el Williams de Carlos Sainz (a 0s990), que precedió a su compatriota Fernando Alonso (Aston Martin), Gasly (que por segunda carrera consecutiva larga entre los Top 10) y a Charles Leclerc (Ferrari) quienes se escalonaron a más de un segundo de Piastri.