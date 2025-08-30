Maran Suites & Towers

GP de Países Bajos: El Alpine de Colapinto fue un desastre en la Práctica 3

Redacción | 30/08/2025 | Deportes | No hay comentarios

En el trazado neerlandés de Zandvoort, la Fórmula 1 está volviendo a la acción luego de tres semanas de receso con el Gran Premio de los Países Bajos, escenario de la decimoquinta presentación de la temporada. En el tercer ensayo, que inició la jornada de este sábado, Franco Colapinto quedó en la vigésima posición, con un mejor tiempo de 1m11s054 utilizando neumáticos blandos C4. A las 10 arranca la Qualy.

Manejando el A525 del Alpine F1 Team, el oriundo de Pilar dio un total de 21 vueltas sobre el circuito de 4.259 metros de extensión. Si bien no sufrió mayores sobresaltos, no pudo mejorar en cuanto a tiempos tampoco lo hecho el día viernes, cuando en el segundo entrenamiento registró 1m10s957.

Los Alpine ocuparon los dos últimos lugares del clasificador, considerando la 19° posición de Pierre Gasly, quien completó 24 giros. El francés quedó a 1s991 del líder Lando Norris (McLaren) mientras que Colapinto estuvo a 2s082 de la referencia.

Por detrás de Norris, aparecieron Oscar Piastri (McLaren) a 24 centésimos, George Russell (Mercedes) a 89, Carlos Sainz (Williams) a 94 y Max Verstappen (Red Bull) a 95, completando las cinco primeras posiciones.

Tablero oficial

POS. PILOTO EQUIPO TIEMPO/DIF VUELTAS
1 4 Lando Norris McLaren 1:08.972 16
2 81 Oscar Piastri McLaren +0.242s 15
3 63 George Russell Mercedes +0.886s 17
4 55 Carlos Sainz Williams +0.941s 23
5 1 Max Verstappen Red Bull Racing +0.953s 20
6 16 Charles Leclerc Ferrari +0.966s 23
7 23 Alexander Albon Williams +1.127s 22
8 18 Lance Stroll Aston Martin +1.131s 24
9 6 Isack Hadjar Racing Bulls +1.194s 21
10 14 Fernando Alonso Aston Martin +1.260s 20
11 30 Liam Lawson Racing Bulls +1.328s 17
12 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +1.377s 19
13 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +1.389s 21
14 44 Lewis Hamilton Ferrari +1.401s 20
15 87 Oliver Bearman Haas +1.623s 19
16 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber +1.627s 24
17 12 Kimi Antonelli Mercedes +1.725s 31
18 31 Esteban Ocon Haas +1.829s 18
19 10 Pierre Gasly Alpine +1.991s 24
20 43 Franco Colapinto Alpine +2.082s 21

 

