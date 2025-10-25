GP de México: es bueno recordarlo, Colapinto no es mago…
Este sábado se desarrolló en el Circuito Hermanos Rodríguez la Práctica 3 en el marco del Gran Premio de México. Los Alpine A525 no tuvieron mejorías y concluyeron en el 18° y 19° puesto, con el francés Pierre Gasly por sobre el argentino Franco Colapinto. A las 18 arranca la Qualy 1 por la Fecha 20 de la Fórmula 1.
Franco Colapinto dio un total de 22 vueltas, utilizando por un giro el compuesto de neumático medio y el resto con dos juegos de los blandos, logrando con el primer set establecer 1m19s186, quedando en el 19° puesto, y tras habérsele verificado el coche en boxes se le colocó el último, pero sin poder mejorar aquél registro; Gasly, en tanto, lo precedió por 196 milésimas, evidenciando ambas unidades un rendimiento similar para recorrer el circuito que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y relegando al último puesto a Fernando Alonso con el Aston Martin.
A diferencia de su compañero Oscar Piastri (quien lidera el certamen) que se ubicó quinto, el británico Lando Norris consiguió una fantástica vuelta con el McLaren MCL39 y cruzó la línea de control tras 1m16s633 consiguiendo colocarse por delante de sus compatriotas, Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), quienes lo escoltaron a 0s345 y 0s512, respectivamente.
Detrás se colocó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 0s566; por su parte, a 0s599 quedó el australiano quien evidencia una merma en su rendimiento personal y así le permite a Norris y a Max Verstappen (Red Bull) potenciar sus posibilidades de seguir acortando en el certamen; precisamente el neerlandés fue el sexto a 0s609.
El top 10 quedó conformado con Kimi Antonelli (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).
Clasificador
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:16.633
|22
|2
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.345
|29
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.512
|19
|4
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.566
|26
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.599
|23
|6
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.609
|30
|7
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.620
|19
|8
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.763
|19
|9
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|0.782
|23
|10
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.893
|24
|11
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.919
|20
|12
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|0.941
|26
|13
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0.965
|23
|14
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|1.031
|25
|15
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|1.168
|24
|16
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1.361
|20
|17
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|1.413
|23
|18
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.779
|24
|19
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.948
|22
|20
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|1.978
|12
La clasificación del GP de México se realizará esta tarde, a partir de la hora 18:00 de Argentina.