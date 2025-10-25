Maran Suites & Towers

GP de México: es bueno recordarlo, Colapinto no es mago…

Redacción | 25/10/2025 | Deportes | No hay comentarios

Este sábado se desarrolló en el Circuito Hermanos Rodríguez la Práctica 3 en el marco del Gran Premio de México. Los Alpine A525 no tuvieron mejorías y concluyeron en el 18° y 19° puesto, con el francés Pierre Gasly por sobre el argentino Franco Colapinto. A las 18 arranca la Qualy 1 por la Fecha 20 de la Fórmula 1.

Franco Colapinto dio un total de 22 vueltas, utilizando por un giro el compuesto de neumático medio y el resto con dos juegos de los blandos, logrando con el primer set establecer 1m19s186, quedando en el 19° puesto, y tras habérsele verificado el coche en boxes se le colocó el último, pero sin poder mejorar aquél registro; Gasly, en tanto, lo precedió por 196 milésimas, evidenciando ambas unidades un rendimiento similar para recorrer el circuito que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar, y relegando al último puesto a Fernando Alonso con el Aston Martin.

A diferencia de su compañero Oscar Piastri (quien lidera el certamen) que se ubicó quinto, el británico Lando Norris consiguió una fantástica vuelta con el McLaren MCL39 y cruzó la línea de control tras 1m16s633 consiguiendo colocarse por delante de sus compatriotas, Lewis Hamilton (Ferrari) y George Russell (Mercedes), quienes lo escoltaron a 0s345 y 0s512, respectivamente.

Detrás se colocó el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 0s566; por su parte, a 0s599 quedó el australiano quien evidencia una merma en su rendimiento personal y así le permite a Norris y a Max Verstappen (Red Bull) potenciar sus posibilidades de seguir acortando en el certamen; precisamente el neerlandés fue el sexto a 0s609.

El top 10 quedó conformado con Kimi Antonelli (McLaren), Isack Hadjar (Racing Bulls), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Gabriel Bortoleto (Sauber).

Clasificador

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLaren 1:16.633 22
2 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.345 29
3 63 George Russell Mercedes 0.512 19
4 16 Charles Leclerc Ferrari 0.566 26
5 81 Oscar Piastri McLaren 0.599 23
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0.609 30
7 12 Kimi Antonelli Mercedes 0.620 19
8 6 Isack Hadjar Racing Bulls 0.763 19
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 0.782 23
10 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0.893 24
11 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.919 20
12 31 Esteban Ocon Haas F1 Team 0.941 26
13 18 Lance Stroll Aston Martin 0.965 23
14 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1.031 25
15 55 Carlos Sainz Williams 1.168 24
16 23 Alexander Albon Williams 1.361 20
17 87 Oliver Bearman Haas F1 Team 1.413 23
18 10 Pierre Gasly Alpine 1.779 24
19 43 Franco Colapinto Alpine 1.948 22
20 14 Fernando Alonso Aston Martin 1.978 12

La clasificación del GP de México se realizará esta tarde, a partir de la hora 18:00 de Argentina.

