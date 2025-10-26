GP de México: Colapinto y otro fin de semana para tan solo sumar experiencia
El autódromo ‘Hermanos Rodríguez’ de México cerró uno de los peores fines de semana de Franco Colapinto y los integrantes de Alpine F1 Team en la temporada, ante la merma en la performance de los A525 del piloto argentino y su compañero francés Pierre Gasly, quienes otra vez quedaron relegados en el clasificador de la competencia.
A pesar de una estrategia de transitar durante 49 vueltas con neumáticos de compuesto duro (que reemplazó por los blandos), Colapinto no pudo revertir la magra prestación de los autos de Enstone, primero por un roce con el Aston Martin de Lance Stroll que derivó en un trompo cuando transitaban las primeras curvas, y luego por la falta de potencia que se evidenció en el escenario azteca, en donde arribó 16°, detrás de Gasly.
Si bien en los últimos giros de los 70 que completó intentó acortar nuevamente la brecha con el galo, esto no pudo cristalizarse por las señalizaciones de banderas azules ante el ritmo de Oliver Bearman (Haas) y en los metros finales la activación del Auto de Seguridad Virtual por la detención de Carlos Sainz (Williams) en el sector del «Foro Sol», que restringió la velocidad de todos en pista.
Había que remontar, resistir y llegar. Aunque progresó cuatro lugares, merced a los retrasos de Liam Lawson (Racing Bulls), Nico Hülkenberg (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) y Sainz, el pilarense resistió en una carrera difícil y pudo ver nuevamente la bandera de cuadros, acechando a Gasly y demostrando que a pesar de las limitaciones mecánicas iguala y supera en ritmo al francés.
Contundente triunfo de Lando Norris quien con el McLaren lideró desde la «pole» hasta la bandera de cuadros en las 71 vueltas del GP mexicano, dando una clara muestra de superioridad de su auto sobre sus rivales en pista y, por sobre todo, ante su compañero Oscar Piastri, quien ahora lo escolta a un punto en el campeonato y plantea una futura disputa por la corona en los cuatro circuitos pendientes del calendario 2025.
Norris, que logró su décima victoria en F1 y la cuarta de esta temporada (no lo conseguía desde el GP de Hungría en Budapest), marcó rápidamente las diferencias sobre sus rivales, «beneficiado» también por varios incidentes que se sucedieron detrás suyo como el que protagonizaron en el comienzo Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull), quienes finalmente lo escoltaron… a más de medio minuto.
En tanto, Piastri pudo recuperarse de un retraso en el comienzo (había sido 9°) y con el otro McLaren fue escalando en la carrera para terminar quinto, precedido por el sorprendente Oliver Bearman con el Haas con quien integró un grupo que disputó cada metro junto a los Mercedes de Kimi Antonelli y George Russell, que se mostró molesto por la maniobra de Verstappen en el comienzo y luego con su box ante un pedido para que su compañero le cediera la posición.
Detrás terminó Lewis Hamilton (Ferrari) quien fue sancionado con 10 segundos por exceder el límite de pista cuando disputaba la tercera posición con Verstappen; también fue penalizado Sainz primero con 5 segundos y luego con un «Pase y Siga» al transitar la calle boxes con velocidad excesiva.
Norris se retiró de México con 357 puntos, y uno de ventaja sobre Piastri; Verstappen quedó a 36 y Russell a 99, ellos cuatro están en condiciones de pelear por el cetro, y en San Pablo, Brasil, volverán a encontrarse cuando se corra la 21ª fecha entre el 7 y 9 de noviembre.
Clasificador
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|VTAS.
|TIEMPO / DIF.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|71
|1:37:58.574
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|71
|30.324
|3
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|71
|31.049
|4
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|71
|40.955
|5
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|71
|42.065
|6
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|71
|47.837
|7
|63
|George Russell
|Mercedes
|71
|50.287
|8
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|71
|56.446
|9
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|71
|1:15.464
|10
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|71
|1:16.863
|11
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|71
|1:19.048
|12
|23
|Alexander Albon
|Williams
|70
|-1 vta
|13
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|70
|-1 vta
|14
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|70
|-1 vta
|15
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|70
|-1 vta
|16
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|70
|-1 vta
|17
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|67
|-3 vtas
|NC
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|34
|–
|NC
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|25
|–
|NC
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|5
|–
|PROMEDIO: 186,997 Km/h.
|RÉCORD DE VUELTA: Russell (Mercedes), en 1:20,052, a 193,554 Km/h.