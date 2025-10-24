GP de México: Colapinto fue otra vez el mejor de Alpine pero quedó 18° en la Práctica 2
Franco Colapinto no pudo repetir la performance de la Práctica 1 y en la 2, que cerró la primera jornada del Gran Premio de México, terminó 18°. Ni el consuelo de haber sido otra vez el mejor piloto de Alpine, le permite al joven argentino ilusionarse con las dos jornadas que restan en el Circuito “Hermanos Rodríguez”. Estableció un registro de 1m18s721 con los neumáticos blandos.
Tras el comienzo alentador en la tanda inicial, en donde fue noveno y con ello generaba alguna expectativa de mantenerse cerca del Top 10 en la última del viernes, esto no pudo repetirse y tanto el piloto argentino como su compañero Pierre Gasly quedaron relegados en las posiciones, precediendo por 0s473 al francés, quien se ubicó 20°.
Colapinto utilizó en esta sesión primero con neumáticos medios nuevos, con los cuales rodó durante 9 giros en la pista de 4.303 metros y marcando 1m19s649, luego le colocaron un set de gomas blandas con los cuales llevó a cabo la parte final de la tanda y tras establecer el tiempo de 1m18s721 en la mejor de las 20 que las usó.
La última parte de la práctica el equipo Alpine la usó con los tanques con mayor carga de combustible para evaluar la performance de los autos de cara a la carrera del domingo.
Tras ceder su auto en la práctica para que lo conduzca el británico Arvid Lindblad (que fue sexto), el campeón Max Verstappen tomó su turno y consiguió con el mismo RB21 girar en 1m17s392 en la pista mexicana y colocarse 153/1000 por delante de la Ferrari de Charles Leclerc, quien había liderado en la primera tanda y demostró que la SF25 cuenta con un potencial en este trazado que se ubica a más de 2.200 metros sobre el nivel del mar.
Tercero, a 0s174, quedó el italiano Kimi Antonelli con el Mercedes que relegó al McLaren de Lando Norris, que se ubicó a 0s251 cerrando un «póker» de marcas en las mismas posiciones; luego se escalonaron Lewis Hamilton (Ferrari), George Russell (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull), Fernando Alonso (Aston Martin), Carlos Sainz (Williams) y Lance Stroll (Aston Martin), en una sesión que tuvo a 16 autos en menos de un segundo.
Clasificador de la FP 2
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|1:17.392
|33
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.153
|32
|3
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.174
|26
|4
|4
|Lando Norris
|McLaren
|0.251
|30
|5
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.300
|29
|6
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.437
|32
|7
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|0.491
|31
|8
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.546
|28
|9
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.547
|33
|10
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0.562
|29
|11
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.826
|32
|12
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.840
|30
|13
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|0.874
|30
|14
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.889
|29
|15
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.931
|29
|16
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.956
|29
|17
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|1.050
|33
|18
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.329
|30
|19
|23
|Alexander Albon
|Williams
|1.463
|30
|20
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.802
|29
A partir de la hora 14:30 de Argentina, este sábado se realizará la última sesión de entrenamientos y posteriormente, desde las 18:00, estará desarrollándose la clasificación del GP mexicano.