GP de Las Vegas: Franco Colapinto no arrancó bien en la Práctica 1
Sin grandes complicaciones se desarrolló la primera sesión de ensayos del Gran Premio de Las Vegas, 22ª fecha del campeonato mundial 2025 de Fórmula 1, y en la cual el argentino Franco Colapinto se ubicó 20° con el Alpine A525, tras haber conseguido marcar 1m36s758 en la mejor de las 28 vueltas que recorrió en el circuito callejero de 6.201 metros.
La tanda se completó con baja temperatura (14°C), en la cual Colapinto cumplió durante la primera media hora una serie de 20 vueltas calzando neumáticos medios nuevos, con los cuales marcó 1m37s374; tras hacer una parada en boxes, en donde se chequeo el auto, Colapinto volvió a girar con neumáticos blandos, logrando su mejor referencia tras otras ocho rondas.
Con respecto a su compañero, Pierre Gasly quedó 12° con un registro de 1m35s589, evidenciando una diferencia de 1s169 con respecto a Colapinto.
Buen comienzo para el monegasco Charles Leclerc en el circuito de Nevada, quien consiguió con la Ferrari SF25 establecer la primera referencia de la competencia, al marcar en la práctica inicial 1m34s802 y superar por 166/1000 al Williams del tailandés Alex Albon; detrás quedaron los Red Bull de Yuki Tsunoda (a 0s269) y Max Verstappen (a 0s307), y el otro Williams de Carlos Sainz (a 0s377).
Luego se ubicó el líder del campeonato Lando Norris, quien sufrió un roce con el paredón al tratar con su McLaren mejorar el registro (quedó a 0s456 de Leclerc); el británico precedió a Isack Hadjar (Racing Bulls) y a Oscar Piastri (se pasó en una de las curvas con el McLaren). Posteriormente quedaron los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli, cerrando el Top10 de la tanda.
A partir de la hora 1:30 de nuestro país se realizará la segunda práctica del GP de Las Vegas.