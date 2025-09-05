GP de Italia: Paul Aron hizo un trompo y terminó ultimo en la primera práctica de Monza
Se puso en marcha la actividad del Gran Premio de Italia con la primera práctica libre del fin de semana en donde Franco Colapinto no estuvo presente. El joven piloto argentino fue reemplazado por Paul Aron, únicamente por esta tanda, para que Alpine cumpla con las regla que propone la F1 con cada uno de los pilotos rookies.
Luego de realizar 23 giros con el Alpine de Colapinto en Monza, Aron finalizó la FP1 en la 20° colocación con un registro de 1:22.153 (+2.036). Durante la tanda, el piloto estonio captó la atención de todos luego de protagonizar un despiste. Afortunadamente, dicho incidente no produjo daños en el monoplaza.
Por otra parte, Pierre Gasly, compañero de equipo de Colapinto en Alpine, fue 18° en esta FP1 con un tiempo de 1:21.653 (+1.536). A la hora de hablar de las principales referencias que tuvo esta práctica tenemos que enfocarnos en nada más y nada menos que las Ferrari.
Lewis Hamilton quedó como líder de esta FP1 con un registro de 1:20.117, mientras que Charles Leclerc se ubicó segundo a tan solo 169 milésimas. En el tercer lugar la sorpresa la dio Carlos Sainz Jr. con el Williams (+0.533), Max Verstappen (+0.575) fue cuarto y Kimi Antonelli (+0.823) completó el ‘Top 5’.
La actividad de la F1 en Monza continuará este mismo viernes a partir de las 12:00hs (Arg) cuando se lleve a cabo la FP2 en donde Colapinto volverá a subirse al Alpine.
Clasificador
|POSICIÓN
|PILOTOS
|TIEMPO
|1°
|LEWIS HAMILTON
|1:20.117
|2°
|CHARLES LECLERC
|+0.169s
|3°
|CARLOS SAINZ
|+0.533s
|4°
|MAX VERSTAPPEN
|+0.575s
|5°
|KIMI ANTONELLI
|+0.823s
|6°
|LANDO NORRIS
|+0.904s
|7°
|ALEXANDER ALBON
|+0.956s
|8°
|GEORGE RUSSELL
|+0.993s
|9°
|FERNANDO ALONSO
|+0.997s
|10°
|ISACK HADJAR
|+1.041s
|18°
|PIERRE GASLY
|+1.536s
|20°
|PAUL ARON
|+2.036s