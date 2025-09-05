GP de Italia: Ni Monza le viene bien al Alpine de Franco Colapinto

Durante su turno, el argentino desarrolló un total de 30 vueltas en el circuito de 5.793 metros, alternando como lo hace en cada entrenamiento con neumáticos de compuesto medios y blandos para evaluar el setup junto a los ingenieros, de cara a la clasificación y la carrera.
Con el juego de neumáticos amarillos (medios) el pilarense realizó dos tandas: en la primera cumplió con 8 giros logrando en su mejor paso 1m22s953, tras lo cual fue llamado a boxes para afrontar la siguiente planificación. Luego, el coche contó nuevamente con el set de gomas medias y mayor carga de combustible en el tanque, a fin de chequear la configuración con esas condiciones, desarrollando Colapinto un total de 23 giros con este compuesto, girando en 84 segundos.
Entre ambas salidas a pista, y con algunos ajustes en el garage, Colapino giró con el Alpine calzando neumáticos blandos (rojos), estableciendo durante estas vueltas un tiempo de 1m21s564 al cabo de seis vueltas, cuando fue llamado otra vez a boxes.
Dicho tiempo lo ubicó 20° en la sesión, a 1s686 de Lando Norris (McLaren), en tanto que su compañero Pierre Gasly se ubicó 18° a 462/1000 del piloto argentino, tras haberse pasado en el frenaje de la chicana Ascari.
La prestación del McLaren MCL39 en el veloz escenario italiano le permitió a Lando Norris cerrar el primer día del GP italiano en lo más alto de la tabla de posiciones con 1m19s878 y si bien se exigió en la curva Della Roggia corrigiendo a tiempo para mantenerse en la pista, logró superar por 83/1000 a la Ferrari de Charles Leclerc que sigue evidenciando un buen rendimiento, tras lo visto en la tanda inicial, protagonizando también un despiste al exigirse en uno de los sectores por mejorar su registro.
Tercero quedó, nuevamente, Carlos Sainz con el Williams a 96/1000 y logrando aventajar al líder del campeonato Oscar Piastri quien en el comienzo tuvo inconvenientes con uno de los espejos de su McLaren; la quinta posición le correspondió a Lewis Hamilton con la Ferrari, quedando a 192 milésimas.
Detrás se ubicaron Max Verstappen (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Sauber), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y George Russell (Mercedes), entre los integrantes del Top 10, en una sesión que tuvo a 16 autos en menos de un segundo.
Como en la primera sesión, esta también tuvo una interrupción con bandera roja motivada por el despiste de Kimi Antonelli con su Mercedes, en la curva de Lesmo, sin mayores consecuencias que las mecánicas.
Clasificador Práctica 2
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:19.878
|28
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.083
|29
|3
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.096
|30
|4
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.181
|29
|5
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.192
|26
|6
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.199
|27
|7
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.301
|28
|8
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.363
|27
|9
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|0.391
|28
|10
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.398
|29
|11
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.505
|24
|12
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.597
|25
|13
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0.650
|28
|14
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|0.729
|29
|15
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.767
|26
|16
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|0.776
|29
|17
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.933
|25
|18
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|1.224
|30
|19
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|1.489
|4
|20
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|1.686
|30
Este sábado, a la hora 7:30 se realizará la tercera y última práctica y luego, desde las 11:00 la clasificación.