GP de Italia: Ni Monza le viene bien al Alpine de Franco Colapinto

Redacción | 05/09/2025 | Deportes | No hay comentarios
Franco Colapinto cerró su primer día de actividades en el Gran Premio de Italia de Fórmula 1 que se lleva a cabo en el emblemático Autodromo Nacional de Monza, la pista en la cual debutó hace un año en el campeonato mundial, y a bordo del Alpine A525, completó la segunda práctica tras haber visto cómo en la sesión inicial guiaba su auto el estonio Paul Aron, piloto de reserva de la escuadra de Enstone.

Durante su turno, el argentino desarrolló un total de 30 vueltas en el circuito de 5.793 metros, alternando como lo hace en cada entrenamiento con neumáticos de compuesto medios y blandos para evaluar el setup junto a los ingenieros, de cara a la clasificación y la carrera.

Con el juego de neumáticos amarillos (medios) el pilarense realizó dos tandas: en la primera cumplió con 8 giros  logrando en su mejor paso 1m22s953, tras lo cual fue llamado a boxes para afrontar la siguiente planificación. Luego, el coche contó nuevamente con el set de gomas medias y mayor carga de combustible en el tanque, a fin de chequear la configuración con esas condiciones, desarrollando Colapinto un total de 23 giros con este compuesto, girando en 84 segundos.

Entre ambas salidas a pista, y con algunos ajustes en el garage, Colapino giró con el Alpine calzando neumáticos blandos (rojos), estableciendo durante estas vueltas un tiempo de 1m21s564 al cabo de seis vueltas, cuando fue llamado otra vez a boxes.

Dicho tiempo lo ubicó 20° en la sesión, a 1s686 de Lando Norris (McLaren), en tanto que su compañero Pierre Gasly se ubicó 18° a 462/1000 del piloto argentino, tras haberse pasado en el frenaje de la chicana Ascari.

La prestación del McLaren MCL39 en el veloz escenario italiano le permitió a Lando Norris cerrar el primer día del GP italiano en lo más alto de la tabla de posiciones con 1m19s878 y si bien se exigió en la curva Della Roggia corrigiendo a tiempo para mantenerse en la pista, logró superar por 83/1000 a la Ferrari de Charles Leclerc que sigue evidenciando un buen rendimiento, tras lo visto en la tanda inicial, protagonizando también un despiste al exigirse en uno de los sectores por mejorar su registro.

Tercero quedó, nuevamente, Carlos Sainz con el Williams a 96/1000 y logrando aventajar al líder del campeonato Oscar Piastri quien en el comienzo tuvo inconvenientes con uno de los espejos de su McLaren; la quinta posición le correspondió a Lewis Hamilton con la Ferrari, quedando a 192 milésimas.

Detrás se ubicaron Max Verstappen (Red Bull), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Sauber), Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y George Russell (Mercedes), entre los integrantes del Top 10, en una sesión que tuvo a 16 autos en menos de un segundo.

Como en la primera sesión, esta también tuvo una interrupción con bandera roja motivada por el despiste de Kimi Antonelli con su Mercedes, en la curva de Lesmo, sin mayores consecuencias que las mecánicas.

Clasificador Práctica 2

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLaren 1:19.878 28
2 16 Charles Leclerc Ferrari 0.083 29
3 55 Carlos Sainz Williams 0.096 30
4 81 Oscar Piastri McLaren 0.181 29
5 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.192 26
6 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0.199 27
7 23 Alexander Albon Williams 0.301 28
8 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0.363 27
9 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 0.391 28
10 63 George Russell Mercedes 0.398 29
11 6 Isack Hadjar Racing Bulls 0.505 24
12 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0.597 25
13 18 Lance Stroll Aston Martin 0.650 28
14 87 Oliver Bearman Haas 0.729 29
15 14 Fernando Alonso Aston Martin 0.767 26
16 31 Esteban Ocon Haas 0.776 29
17 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.933 25
18 10 Pierre Gasly Alpine 1.224 30
19 12 Kimi Antonelli Mercedes 1.489 4
20 43 Franco Colapinto Alpine 1.686 30

Este sábado, a la hora 7:30 se realizará la tercera y última práctica y luego, desde las 11:00 la clasificación.

