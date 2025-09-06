GP de Italia: Franco Colapinto anduvo más rápido que Gasly pero no entró en Qualy 2
Luego de los primeros 18 minutos para clasificar en el Gran Premio de Italia, Franco Colapinto no pudo entrar en la Qualy 2 pese a que su Alpine quedó arriba del de su compañero, Pierre Gasly, renovado en la escudería francesa hasta el 2028. Liam Lawson de Racing Bulls (20°), Pierre Gasly de Alpine (19°), Franco Colapinto de Alpine (18°), Lance Stroll de Aston Martin (17°) e Isack Hadjar de Racing Bulls (16°) fueron los cinco eliminados.
En los primeros registros de la qualy: Pierre Gasly giró en 1:20.710 y el brasileño Gabriel Bortoleto en 1:20.349. El argentino de Alpine marcó su mejor vuelta en FP3 con un tiempo de 1:20.034.
Franco Colapinto superó por poco lo hecho por Pierre Gasly (0.040) y marcó 1:20.670 en su primer intento. Nico Hülkenberg frenó el cronómetro en 1:19.950.
Las Ferraris saltaron al liderazgo con Charles Leclerc (1:19.801) y Lewis Hamilton (1:19.906).
Tras el primer intento de la mayoría de los pilotos, Franco Colapinto y Pierre Gasly sólo giraron más rápido que Esteban Ocon, Lance Stroll y Ollie Bearman. Los Mclaren se mostraban al tope del listado con Lando Norris (1:19.611) y Oscar Piastri (1:19.711)
Pierre Gasly mejoró su tiempo para saltar al 14° lugar con 1:20.138. Franco Colapinto también mejoró lo suyo y quedó detrás del francés con 1:20.181, a 0.043.
George Russell puso la vara más rápida… El de Mercedes giró en 1:19.414 para saltar a lo más alto.
En los últimos cinco minutos de la Q1, entre el líder George Russell (1:19.414) y el último Liam Lawson (1:20.279) había apenas 0.865 de distancia.
El corredor argentino de 22 años quedó a 0.155 del tiempo de corte que marcó Alex Albon, que con Williams avanzó a Q2 como 15° registro tras girar en 1:19.837
En los segundos finales de la FP 3 Franco Colapinto mejoró sus tiempos y marcó su mejor registro personal del fin de semana, pero no le alcanzó. Giró en 1:19.992 y se ubicó 18°. Superó a su compañero Pierre Gasly, que tuvo una vuelta de 1:20.103 y quedó 0.111 por detrás del argentino. Eliminados los dos Alpine en Q1 solo por delante de Liam Lawson.