GP de Italia: Colapinto subió al puesto 14 en la Práctica 3

Redacción | 06/09/2025 | Deportes | No hay comentarios
Enfocado en evolucionar con el Alpine A525, Franco Colapinto fue intentando encontrar la configuración más óptima para recorrer los 5.793 metros del circuito de Monza y obtener el máximo potencial de su auto para la clasificación y carrera del Gran Premio de Italia, que se disputará este domingo desde la hora 10:00 de nuestro país.

Para ello, el piloto argentino fue trabajando durante la última práctica, en donde completó más de veinte (20) vueltas, primero con un juego de neumáticos de compuesto duro (14 giros), y sobre los últimos minutos con los blandos (8 rondas), con los cuales marcó su mejor tiempo en 1m20s034 y con ello quedó a 0s703 del McLaren de Lando Norris.

Además, Colapinto consiguió ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly; el francés quedó 18° a 213/1000 del pilarense, empatando su tiempo con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

Como ocurrió en la segunda sesión del viernes, Lando Norris fue el más rápido de la tanda con el McLaren tras marcar 1m19s331 y superando por 21 milésimas a la Ferrari de Charles Leclerc, repitiendo las posiciones de la práctica anterior y evidenciando una interesante puja por la «pole» que se podría dar en la clasificación.

El líder del campeonato Oscar Piastri se ubicó tercero con el otro McLaren, a 0s165, precediendo al Red Bull de Max Verstappen (a 0s167), al Mercedes de George Russell (a 0s184), al Sauber de Gabriel Bortoleto (a 0s227), a la Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s267) y al Racing Bulls de Isack Hadjar (a 0s272).

Luego se posicionaron Kimi Antonelli (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), quienes precedieron a Franco Colapinto (Alpine), en una tanda que tuvo a los 20 autos en menos de un segundo de diferencia.

Clasificador de la Práctica 3

POS. PILOTO AUTO TIEMPO / DIF. VTAS.
1 4 Lando Norris McLaren 1:19.331 21
2 16 Charles Leclerc Ferrari 0.021 24
3 81 Oscar Piastri McLaren 0.165 22
4 1 Max Verstappen Red Bull Racing 0.167 18
5 63 George Russell Mercedes 0.184 19
6 5 Gabriel Bortoleto Kick Sauber 0.227 18
7 44 Lewis Hamilton Ferrari 0.267 23
8 6 Isack Hadjar Racing Bulls 0.272 20
9 12 Kimi Antonelli Mercedes 0.365 24
10 23 Alexander Albon Williams 0.389 23
11 27 Nico Hulkenberg Kick Sauber 0.406 18
12 14 Fernando Alonso Aston Martin 0.530 19
13 55 Carlos Sainz Williams 0.576 23
14 43 Franco Colapinto Alpine 0.703 22
15 22 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 0.728 24
16 30 Liam Lawson Racing Bulls 0.801 14
17 87 Oliver Bearman Haas 0.878 22
18 10 Pierre Gasly Alpine 0.916 23
19 18 Lance Stroll Aston Martin 0.916 22
20 31 Esteban Ocon Haas 0.973 20

A partir de la hora 11:00 se realizará la sesión clasificatoria.

