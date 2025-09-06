GP de Italia: Colapinto subió al puesto 14 en la Práctica 3

Para ello, el piloto argentino fue trabajando durante la última práctica, en donde completó más de veinte (20) vueltas, primero con un juego de neumáticos de compuesto duro (14 giros), y sobre los últimos minutos con los blandos (8 rondas), con los cuales marcó su mejor tiempo en 1m20s034 y con ello quedó a 0s703 del McLaren de Lando Norris.
Además, Colapinto consiguió ubicarse por delante de su compañero Pierre Gasly; el francés quedó 18° a 213/1000 del pilarense, empatando su tiempo con el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).
Como ocurrió en la segunda sesión del viernes, Lando Norris fue el más rápido de la tanda con el McLaren tras marcar 1m19s331 y superando por 21 milésimas a la Ferrari de Charles Leclerc, repitiendo las posiciones de la práctica anterior y evidenciando una interesante puja por la «pole» que se podría dar en la clasificación.
El líder del campeonato Oscar Piastri se ubicó tercero con el otro McLaren, a 0s165, precediendo al Red Bull de Max Verstappen (a 0s167), al Mercedes de George Russell (a 0s184), al Sauber de Gabriel Bortoleto (a 0s227), a la Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s267) y al Racing Bulls de Isack Hadjar (a 0s272).
Luego se posicionaron Kimi Antonelli (Mercedes), Alexander Albon (Williams), Nico Hülkenberg (Sauber), Fernando Alonso (Aston Martin) y Carlos Sainz (Williams), quienes precedieron a Franco Colapinto (Alpine), en una tanda que tuvo a los 20 autos en menos de un segundo de diferencia.
Clasificador de la Práctica 3
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|4
|Lando Norris
|McLaren
|1:19.331
|21
|2
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.021
|24
|3
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|0.165
|22
|4
|1
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.167
|18
|5
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.184
|19
|6
|5
|Gabriel Bortoleto
|Kick Sauber
|0.227
|18
|7
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.267
|23
|8
|6
|Isack Hadjar
|Racing Bulls
|0.272
|20
|9
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.365
|24
|10
|23
|Alexander Albon
|Williams
|0.389
|23
|11
|27
|Nico Hulkenberg
|Kick Sauber
|0.406
|18
|12
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|0.530
|19
|13
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|0.576
|23
|14
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|0.703
|22
|15
|22
|Yuki Tsunoda
|Red Bull Racing
|0.728
|24
|16
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|0.801
|14
|17
|87
|Oliver Bearman
|Haas
|0.878
|22
|18
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|0.916
|23
|19
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|0.916
|22
|20
|31
|Esteban Ocon
|Haas
|0.973
|20
A partir de la hora 11:00 se realizará la sesión clasificatoria.