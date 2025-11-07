GP de Brasil: Franco Colapinto acarició la Q2 de la Sprint
Franco Colapinto casi logra el primer objetivo en la clasificación para la carrera Sprint de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Brasil en el circuito de Interlagos. El piloto de Pilar terminó en el puesto 16 y no pudo avanzar a la siguiente instancia.
En la SQ1, Colapinto estableció un primer registro de 1:11.077 y se ubicó 18vo, aunque utilizó los minutos finales para realizar un segundo intento.
Allí, el argentino clavó los relojes en 1:10.441 y no logró ingresar dentro de los mejores 15 que continuaron en la siguiente instancia.
Por su parte, Pierre Gasly cronometró 1:10.097 para colarse en el lugar número 8 y conseguir su boleto a la SQ2. En tanto, Lando Norris fue el más veloz del corte inicial con un tiempo de 1:09.627.
Vale recalcarlo, apenas 60/1000 le impidieron a Franco Colapinto poder continuar clasificando con el Alpine A525 en la sesión correspondiente para la carrera Sprint de Fórmula 1, que se disputará este sábado en el renovado autódromo ‘José Carlos Pace’ de Interlagos que es sede del Gran Premio de San Pablo.
Calzando neumáticos de compuesto medio, el piloto argentino salió a la pista de 4.309 metros y completó seis vueltas, pudiendo establecer en la mejor un tiempo de 1m10s441, y quedar a 0s814 de quien fue entonces el más rápido, Lando Norris (McLaren), en tanto era relegado por el Mercedes del italiano Kimi Antonelli con esas seis décimas.
Como puede verse, la distancia con Antonelli fue mínima y, tal vez, una pequeña corrección que debió hacer en la entrada a la S de Senna, la primera variante de Interlagos, fue el motivo de que su primer parcial no haya sido tan bueno y, al final del giro, el desencadenante de la eliminación. Sin embargo, estuvo lejos de Gasly, quien cruzó cómodamente el corte al ubicarse octavo con 1m10s097 y le sacó 344 milésimas a Franco.
Carlos Sainz de Williams (20°), Esteban Ocon de Haas (19°), Yuki Tsunoda de Red Bull (18°), Liam Lawson de Racing Bulls (17°) y, reiteramos, Franco Colapinto de Alpine (16°) fueron los cinco eliminados.
El bonaerense, quien arrancó el primer día del GP de San Pablo con la confirmación de su continuidad como titular de Alpine para 2026, lo cerró con una mueca por ese 16º puesto que logró en la qualy para el sprint, desde donde tratará de escalar lo máximo que pueda. Un dato para nada menor: se anuncia lluvia para el sábado. Eso mezclaría mucho la baraja.
Colapinto partirá desde la octava fila de la grilla del Sprint. La carrera corta tendrá lugar este sábado a partir de las 11hs (Hora Argentina).