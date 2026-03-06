GP de Australia: Colapinto quedó 18° en la segunda práctica de F1
Se cerró el primer día oficial de la nueva era del campeonato mundial de Fórmula 1 en el circuito urbano «Albert Park» de Melbourne, donde se disputa el Gran Premio de Australia, y Franco Colapinto completó la jornada con una labor sólida que permite vislumbrar un progreso del Alpine A526. El piloto argentino finalizó 18° en la última tanda del día tras marcar 1m22s619 con neumáticos blandos.
Colapinto pudo realizar tres “stint” durante la hora de duración de los ensayos, evaluando junto al equipo que dirige Steve Nielsen la prestación del coche con motor Mercedes. El trabajo en pista le permitió avanzar en la búsqueda de una puesta a punto óptima tanto para la clasificación del sábado como para la carrera del domingo.
Durante la sesión, el piloto argentino probó compuestos medios y blandos, con los cuales completó un total de 27 giros, obteniendo datos clave para continuar con el desarrollo del monoplaza.
Una característica a seguir con atención en los actuales autos es la recuperación de energía en las baterías, lo que obliga a los pilotos a transitar a menor velocidad en algunos sectores del circuito. En ese contexto, Colapinto fue superado por Lewis Hamilton (Ferrari) cuando el pilarense acumulaba potencia en la batería y recorría la recta principal a menor velocidad. La maniobra fue analizada por los comisarios deportivos al finalizar la sesión.
Más allá de ese episodio, el argentino continuó con su trabajo en pista, midiéndose con sus rivales y recogiendo referencias importantes para seguir trabajando con sus ingenieros y establecer registros competitivos con vistas a las próximas sesiones.
En tanto, su compañero Pierre Gasly terminó 16° con un tiempo de 1m22s167, mientras que el local Oscar Piastri fue el más veloz con el McLaren al marcar 1m19s729. Detrás del australiano se ubicaron los Mercedes de Kimi Antonelli (a 0s214) y George Russell (a 0s320), seguidos por las Ferrari de Lewis Hamilton (a 0s321) y Charles Leclerc (a 0s562), quienes habían dominado previamente la práctica.
Luego completaron el Top 10 Max Verstappen (Red Bull), Lando Norris, el debutante Arvid Lindblad (Racing Bulls), Isack Hadjar (Red Bull) y Esteban Ocon (Haas).
La actividad continuará este viernes desde las 22:30 con el tercer y último entrenamiento, mientras que el sábado, desde las 2:00 de la madrugada de Argentina, se disputará la primera clasificación de la temporada.
FÓRMULA 1 – GP DE AUSTRALIA – PRÁCTICA 2
|POS.
|N°
|PILOTO
|AUTO
|TIEMPO / DIF.
|VTAS.
|1
|81
|Oscar Piastri
|McLaren
|1:19.729
|26
|2
|12
|Kimi Antonelli
|Mercedes
|0.214
|31
|3
|63
|George Russell
|Mercedes
|0.320
|28
|4
|44
|Lewis Hamilton
|Ferrari
|0.321
|32
|5
|16
|Charles Leclerc
|Ferrari
|0.562
|30
|6
|3
|Max Verstappen
|Red Bull Racing
|0.637
|13
|7
|1
|Lando Norris
|McLaren
|1.065
|29
|8
|41
|Arvid Lindblad
|Racing Bulls
|1.193
|30
|9
|6
|Isack Hadjar
|Red Bull Racing
|1.212
|28
|10
|31
|Esteban Ocon
|Haas F1 Team
|1.450
|29
|11
|87
|Oliver Bearman
|Haas F1 Team
|1.597
|31
|12
|27
|Nico Hulkenberg
|Audi
|1.622
|34
|13
|30
|Liam Lawson
|Racing Bulls
|1.629
|29
|14
|5
|Gabriel Bortoleto
|Audi
|1.939
|28
|15
|23
|Alexander Albon
|Williams
|2.118
|32
|16
|10
|Pierre Gasly
|Alpine
|2.438
|16
|17
|55
|Carlos Sainz
|Williams
|2.524
|10
|18
|43
|Franco Colapinto
|Alpine
|2.890
|27
|19
|77
|Valtteri Bottas
|Cadillac
|3.931
|28
|20
|14
|Fernando Alonso
|Aston Martin
|4.933
|18
|21
|18
|Lance Stroll
|Aston Martin
|6.087
|13
|22
|11
|Sergio Perez
|Cadillac
|–
|2