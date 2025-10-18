GP de Austin: Franco Colapinto pasó a Q2 y largará 15°
Franco Colapinto avanzó a la Qualy 2 del Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 luego de una sanción al tailandés Alexander Albon (Williams), pero debió conformarse con largar 15° en la carrera de este domingo mientras que su compañero en Alpine, el francés Pierre Gasly, saldrá 14°. Por su parte, el neerlandés Max Verstappen hizo la pole y liderará la parrilla.
El piloto de Red Bull volvió a demostrar su calidad luego del triunfo en la sprint y consiguió su séptima pole en lo que va de la temporada. De esta forma, continúa vivo en el campeonato, donde marcha en la tercera posición.
Detrás del actual campeón del mundo se ubicaron el inglés Lando Norris (McLaren), el monegasco Charles Leclerc (Ferrari), el británico George Russell (Mercedes), su compatriota Lewis Hamilton (Ferrari) y el australiano Oscar Piastri (McLaren).
Completaron los primeros 10 puestos el inglés Oliver Bearman (Haas), el español Carlos Sainz (Williams) y el excampeón del mundo nacido en la ciudad española de Oviedo, Fernando Alonso (Aston Martin).
Además de los pilotos de la escudería francesa, quedaron fuera en la Q2 el alemán Nicolas Hülkenberg (Kick Sauber), el neozelandés Liam Lawson (Racing Bulls) y el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull).
En tanto, no superaron la Q1 el brasileño Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), el francés Esteban Ocon (Haas), el canadiense Lance Stroll (Aston Martin) y el propio Albon. Por su parte, el galo Isack Hadjar (Racing Bulls) chocó, generó una bandera roja que frenó la competencia y finalizó último. La carrera principal se llevará a cabo este domingo desde las 16 en Austin, Texas.