GP de Austin: En caótico Sprint, para Colapinto la misión fue solamente llegar con el auto entero
Max Verstappen y su Red Bull ganaron el accidentado Sprint de la Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas en el circuito de Austin; mientras que George Russell y Carlos Sainz completaron el podio. En la complicada largada, Franco Colapinto sufrió un toque en el cual le pincharon un neumático, terminó 14°.
En el comienzo, Verstappen capturó la punta y en el frenaje de la curva 1 los dos McLaren se tocaron y quedaron afuera de la competencia debido a un roce de Piastri con Nico Hülkenberg, en el cual Lando Norris se vio involucrado por culpa de su compañero.
#usagp
Así fue el toque de Hadjar (Red Bull) a #Colapinto en la largda que lo llevó a pinchar su neumático en el sprint que se corrió en Austin pic.twitter.com/mxEEjSDfnG
— Asteriscos (@AsteriscosTv) October 18, 2025
Colapinto esquivó el incidente y avanzó hasta el puesto número 14, aunque sufrió un pinchazo por un golpe de Isack Hadjar y debió ir a boxes. Toda la situación del inicio provocó el ingreso del Auto de Seguridad.
La largada de Franco en Austin con incidentes #USGP #USGP | #Colapinto pic.twitter.com/8QUiwuVRAy
— Atención Colapinto (@atencionfc) October 18, 2025
La competencia se reanudó en el séptimo giro y Verstappen se mantuvo al frente, secundado por Russell y Carlos Sainz. En la punta, los líderes no peleaban por la victoria, mientras que Lewis Hamilton dio cuenta de Charles Leclerc luego de una defensa polémica del monegasco y fue a buscar al español de Williams. En tanto, Pierre Gasly llegó hasta el octavo lugar, pero se cayó progresivamente hasta quedar 11° tras ser doblegado por Liam Lawson y Colapinto era 17°, sin auto como poder atacar a Isack Hadjar.
El final de la contienda fue con una nueva pausa debido al exceso de Lance Stroll, quien se pasó de largo y embistió a Esteban Ocon. Atrás del Auto de Seguridad, Verstappen sentenció el destino de las acciones, escoltado por Russell, Sainz, Hamilton, Leclerc, Yuki Tsunoda, Andrea Kimi Antonelli, Lawson y Gasly. Colapinto finalizó 15° en pista, pero luego heredó la ubicación 14 por una penalización de 10 segundos que recibió Oliver Bearman.
La actividad de la Fórmula 1 en el Gran Premio de las Américas continuará hoy a las 18hs (Hora Argentina) con la clasificación para la competencia del domingo.