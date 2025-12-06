GP de Abu Dhabi: En la Qualy 1, Alpine ratificó que es la peor escudería de la F1
El indócil andar del Alpine A525 complicó a Franco Colapinto en la última clasificación del Campeonato Mundial de Fórmula 1 en Abu Dhabi, y por ello quedó relegado al vigésimo puesto, precedido por su compañero Pierre Gasly, cerrando ambas unidades del equipo de Enstone las posiciones de la clasificación en el circuito de Yas Marina.
La Q1 del piloto de Alpine se puso cuesta arriba después de que le quitaran el primer tiempo logrado con neumáticos blandos por exceder los límites de pista en la primera curva. Tras un veloz paso por boxes para buscar caucho fresco, realizó un nuevo intento. Y otra vez le fue borrado por volver a pasarse en la primera variante. De todas formas, el registro conseguido era malo y apenas lo había dejado 18º.
Ya sin tiempo para errores, Colapinto realizó la última salida y consiguió marcar su único tiempo de la tanda: 1m23s890, que lo dejó último. La realidad del equipo Alpine, el peor de la temporada por mucho margen, quedó evidenciada en la última clasificación del año al tener a Pierre Gasly 19º (también le quitaron una vuelta por pasarse en la primera curva). Eso sí, es llamativa la gran diferencia entre ambos, porque el francés fue 422 milésimas más veloz que Colapinto, una brecha muy grande después de tantas carreras compartidas.
El buen momento de Franco en 2025 se dio entre el GP de Hungría hasta la carrera de México, tiempo en el que igualó y hasta venció varias veces a Gasly. Las cuatro últimas competencias (Brasil, Las Vegas, Qatar y Abu Dhabi) fueron un dolor de cabeza para Colapinto, quien perdió ese rendimiento que había logrado, no se sintió cómodo con el A525 y ninguno de los caminos de puesta punto que intentó el team le cayeron bien. Lo positivo es que solo quedan las 58 vueltas de la carrera de este domingo (desde las 10) antes de guardar para siempre este modelo de Alpine.