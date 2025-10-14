Maran Suites & Towers

Gordo Dan: “Donald Trump piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales”

Este martes, en la Casa Blanca, Donald Trump advirtió a Javier Milei que su ayuda a la Argentina (leáse salvataje…) se concretará de forma condicionada al resultado de las próximas elecciones nacionales del 26 de octubre. Desde el oficialismo salieron en estampida a “clarificar” los conceptos del mandatario estadounidense, y uno de los primeros fue el streamer libertario, Daniel Parisini (Gordo Dan).

De manera clara y directa, Trump emitió una dura advertencia: “Si un socialista o un comunista gana, te sentís diferente sobre hacer una inversión, porque no tienen chances de tener una buena economía debido a su filosofía”. En ese sentido, el mandatario estadounidense remarcó el futuro de la relación de la siguiente manera: “Si (Javier Milei) pierde con un candidato de extrema izquierda, no seremos generosos con Argentina”.

En este sentido, Daniel Parisini -más conocido como el Gordo Dan- no demoró en lanzar un tuit al respecto del “apriete” del republicano al primer mandatario argentino, intentando justificar lo dicho por Trump en la tarde de este martes: “Tal como avisamos en La Misa el otro día, Donald piensa que las elecciones argentinas que se avecinan son las presidenciales y no las “midterms” (las de medio término o legislativas), y por lo tanto tiró obviamente que si perdemos (y en su cabeza el presidente deja de ser Milei y vuelven los kukas) entonces Estados Unidos obviamente no ayudará a una Argentina con un presidente kirchnerista”.

Y añadió: “Pero bueno, si tan solo tuviésemos un canciller que en vez de andar llamándolo a Luis Juez para pedirle “perdón” por las boludeces que dijo un gordo boludo en tuiter, escuchara lo que viene diciendo Donald Trump respecto del tema, o mejor, escuchara el RESUMEN de lo que viene diciendo Donald Trump en La Misa, la cosa hubiese sido distinta”.

Lo cierto es que en ningún momento Donald Trump se refirió a elecciones presidenciales, sino que simplemente se refirió a los comicios que se llevarán a cabo en menos de dos semanas, dejando en claro que el respaldo suyo a la Argentina está ligado estrictamente a una victoria libertaria en las legislativas nacionales.

X