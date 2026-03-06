Google se suma a la AFA como patrocinador y Gemini estará en la ropa de entrenamiento de la selección argentina
La Asociación de Fútbol Argentino (AFA) y Google anunciaron un acuerdo histórico por el cual la compañía estadounidense se incorpora como Main Sponsor Global de las Selecciones Nacionales de Fútbol. El convenio redefine los límites entre el deporte de alto rendimiento y la innovación tecnológica.
El acuerdo no solo implica un respaldo financiero y de marca, sino que también establece un vínculo directo con la frontera tecnológica actual. En ese marco, Gemini, el ecosistema de inteligencia artificial de Google, será el eje central de la alianza y contará con presencia de marca exclusiva en toda la indumentaria oficial de entrenamiento de los seleccionados nacionales.
La alianza apunta a integrar los beneficios de la inteligencia artificial en la cultura del fútbol y explorar de qué manera la innovación tecnológica puede potenciar tanto la experiencia de los fanáticos como los procesos internos del deporte, cada vez más vinculados al análisis de datos y la eficiencia operativa.
Para Google, asociarse con el actual campeón del mundo representa una plataforma de visibilidad estratégica para Gemini, su proyecto más ambicioso en el campo de la inteligencia artificial generativa. Desde la compañía señalaron que “esta alianza une a un líder global en innovación con el máximo exponente del fútbol mundial”, y destacaron que el acuerdo constituye un “hito significativo” para la industria.