Golpe político a Milei: el Senado rechazó cinco decretos clave y ya suma seis derrotas parlamentarias
El oficialismo volvió a quedar en minoría y el Congreso le dio otro revés al Presidente. Entre las medidas caídas estaban la disolución de organismos estratégicos como el INTA, el INTI, Vialidad Nacional y el Banco Nacional de Datos Genéticos.
El Senado le asestó este jueves una durísima derrota política al Poder Ejecutivo al rechazar cinco decretos desregulatorios impulsados por Javier Milei y Federico Sturzenegger, cuatro de ellos por facultades delegadas y uno por DNU. Con esta votación, ya son seis los decretos que el Congreso le tiró abajo al Presidente en apenas ocho meses de gestión.
El primero en caer fue el DNU 462/25, publicado el 8 de julio, que planteaba la disolución de organismos como ARICCAME, el Instituto Nacional de la Agricultura Familiar, INASE, la Comisión Nacional de Semillas y una “transformación” del INTA, INTI, INV e INPI. Fue rechazado por 60 votos contra 10.
También se rechazaron:
- Decreto 345/25 (disolución del Instituto Nacional del Teatro y degradación de instituciones históricas).
- Decreto 351/25 (transformación del Banco Nacional de Datos Genéticos, clave en causas de lesa humanidad).
- DNU 340/25 (desregulación de la Marina Mercante Nacional, denunciado como entrega de soberanía).
- Decreto 461/25 (disolución de Vialidad Nacional, ANSV y CNTSV, suspendido previamente por la Justicia).
En total, las votaciones oscilaron entre 55 y 60 votos negativos, mostrando la debilidad del oficialismo en la Cámara alta.
Debate caliente en el recinto
La sesión estuvo atravesada por fuertes críticas al Gobierno:
- La senadora Silvina García Larraburu (UP) advirtió que “el decreto 462 degrada organismos estratégicos de ciencia y tecnología, pilares de la soberanía productiva y tecnológica”.
- Pablo Blanco (UCR) dijo que Milei “solo respeta la Constitución mientras el Ejecutivo lo ocupe él mismo”.
- Martín Lousteau (UCR) ironizó: “La motosierra no transforma el Estado, la motosierra corta”.
- Juliana di Tullio (UP) fue más dura: “Milei gobierna a puro veto, DNU y decreto delegado. Este Gobierno está más sucio que una papa”.
- José Mayans (UP) sumó: “No hay plata para jubilados ni docentes, pero sí para espías y trolls”.
Contexto
El año pasado, el Congreso ya había rechazado por primera vez en la historia un DNU presidencial: el 656/24, que otorgaba $100 mil millones a la SIDE. Con este nuevo traspié, el oficialismo queda acorralado en el Senado, donde la oposición marca agenda y le pone límites a la estrategia de Milei de gobernar vía decretos.