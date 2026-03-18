Golpe para Donald Trump: en medio de la guerra contra Irán, renunció Joe Kent al Centro Nacional de Contraterrorismo
El Gobierno de Donald Trump sufrió este martes un fuerte golpe interno. Joe Kent dejó el cargo de director del Centro Nacional de Contraterrorismo, oponiéndose a la ofensiva en el país persa porque Irán “no representaba una amenaza inminente” para Estados Unidos, principal argumento que esgrimió el presidente para atacar.
La salida abrupta de Joe Kent es un fuerte signo de que los cuestionamientos a la guerra ya llegan al riñón del presidente y comienzan a mostrar oposición en el mundo MAGA.
After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.
I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr
— Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026
Kent no solo renunció sorpresivamente, sino que expresó claramente su descontento contra la política presidencial, algo que no es habitual en el gobierno de Trump: “No puedo apoyar en buena conciencia la guerra en curso en Irán”, escribió el funcionario dimitente, en una carta dirigida al jefe de la Casa Blanca.
Y agregó una frase que causó un terremoto en Washington: “Irán no representaba una amenaza inminente para nuestra nación, y está claro que empezamos esta guerra por la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense.”
Como experto en el área, se mostró así claramente en contra del principal argumento de Trump para lanzar la ofensiva contra Irán: que el régimen persa estaba preparando un ataque terrorista o nuclear inminente contra EE.UU. y fue atacado en forma preventiva. Si bien el presidente nunca mostró una justificación clara de por qué golpeó militarmente al régimen de los ayatollahs, varias veces enarboló ese argumento, como también el de detener su plan nuclear.
Además, muchos creen que Trump se dejó convencer por el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y que aceptó atacar Irán pensando que la ofensiva sería breve, alentado por su rápida incursión y cambio de régimen en Venezuela.
En su carta, Kent argumenta que, en su primer gobierno Trump “comprendió mejor que cualquier presidente moderno cómo aplicar el poder militar de manera decisiva sin dejarnos arrastrar a guerras interminables. Usted demostró esto al abatir a Qasem Soleimani y al derrotar al ISIS”.
Sin embargo, destaca Kent, “a principios de este gobierno, funcionarios israelíes de alto rango y miembros influyentes de los medios de comunicación estadounidenses desplegaron una campaña de desinformación que socavó por completo su plataforma “America First” y sembró sentimientos a favor de la guerra para fomentar un conflicto con Irán”.
Sostiene que “esa cámara de eco se utilizó para engañarlo y hacerle creer que Irán representaba una amenaza inminente para los Estados Unidos y que, si atacaba ahora, habría un camino claro hacia una victoria rápida. Esto fue una mentira”.
“Es la misma táctica que los israelíes utilizaron para arrastrarnos a la desastrosa guerra de Irak, que le costó a nuestra nación la vida de miles de nuestros mejores hombres y mujeres. No podemos volver a cometer este error”, agregó.
Kent es un veterano de guerra de la ultraderecha republicana más nacionalista, ex miembro de la CIA, y ex jefe de gabinete de la directora de Inteligencia Tulsi Gabbard. Funcionarios del Pentágono ya habían dicho que no había registro de “amenaza inminente”, pero en el Congreso, a puertas cerradas.
La carta de Kent es de gran impacto porque exhibe públicamente la contradicción y ofrece argumentos en contra de la guerra no solo a la oposición demócrata sino también a republicanos que miran con recelo la incursión.
Además, muestra que la guerra tiene repercusión en el mundo MAGA, frustrado porque Trump había prometido priorizar a EE.UU. y no involucrarse en guerras. Es un llamado de atención ante un conflicto que es impopular entre los estadounidenses, según las encuestas, y ante las elecciones legislativas de noviembre, en las que el precio del combustible será clave.