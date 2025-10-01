Goleadas argentinas en la Champions: Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez fueron protagonistas
La segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League comenzó este martes con goleadas, actuaciones destacadas y gritos argentinos. Entre ellos, los de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, figuras en el 5-1 del Atlético de Madrid frente a Eintracht Frankfurt.
Después de su doblete en el clásico contra Real Madrid (5-2), Álvarez volvió a marcar, esta vez de penal con suspenso: la picó a la izquierda, el arquero brasileño Kaua Santos llegó a tocarla, pero no pudo evitar el gol. Fue el sexto tanto de la Araña en apenas una semana, tras su hat-trick ante Rayo Vallecano. Además, participó en casi todas las jugadas de gol: asistió en los córners que derivaron en el 2-0 de Robin Le Normand y el 4-1 de Giuliano Simeone, y fue clave en el 3-0 que definió Antoine Griezmann, quien celebró su gol 200 con la camiseta colchonera.
¡¡JULIÁN ÁLVAREZ PICÓ SU PENAL Y MARCÓ UN GOLAZO PARA ATLÉTICO DE MADRID!!— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/ytR4XSRLZs
En el segundo tiempo ingresaron otros argentinos: Nicolás González y Nahuel Molina. Desde un palco, Diego Simeone siguió el partido debido a una sanción por “conducta antideportiva” en la derrota inicial ante Liverpool.
En Italia, Lautaro Martínez fue determinante para el Inter, que venció 2-0 a Slavia Praga. El Toro abrió el marcador tras un error del arquero Jindrich Stanek y en el complemento cerró su doblete tras una jugada colectiva con Thuram y Bastoni. Martínez suma así su séptima temporada consecutiva marcando en la Champions. Capitán y titular, fue reemplazado tras asegurar la victoria.
¡ARQUERITO TIME Y GOL DEL TORO! Lautaro Martínez aprovechó el regalo de Stanek y marcó el 1-0 de Inter ante Slavia Praga.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/76FlZbXpDT
#CHAMPIONSxFoxSports | DOBLETE DEL TORO— Fox Sports Argentina (@FOXSportsArg) September 30, 2025
Triunfo por 3-0 en el Giuseppe Meazza. El Inter golea como local en la segunda jornada de la Champions.
@WPrimosich/ @matias_caruzzo
Viví la Champions League por la pantalla de Fox Sports 2. pic.twitter.com/YLnyY2aiRJ
En otros encuentros:
- Bayern Munich goleó 5-1 a Pafos en Chipre, con doblete de Harry Kane, incluido un golazo tras eludir a cuatro rivales. Nicolas Jackson marcó su primer tanto con la camiseta bávara, mientras que Mislav Orsic descontó con un disparo al ángulo para el local.
¡DOBLETE DE HARRY! Lucho Díaz la armó y Kane la terminó, para marcar un GOLAZO para Bayern Munich, que golea 4-0 al Pafos.— SportsCenter (@SC_ESPN) September 30, 2025
Toda la #UCL por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/Oqn3kWFtIE
- Olympique de Marsella venció 4-0 a Ajax con Gerónimo Rulli y Facundo Medina (salió lesionado en el primer tiempo) como titulares.
- En Turquía, Galatasaray se impuso 1-0 a Liverpool: Mauro Icardi entró en el tramo final y Alexis Mac Allister jugó los últimos 20 minutos.