Goleadas argentinas en la Champions: Julián Álvarez, Giuliano Simeone y Lautaro Martínez fueron protagonistas

Redacción | 30/09/2025 | Deportes

La segunda jornada de la fase de grupos de la Champions League comenzó este martes con goleadas, actuaciones destacadas y gritos argentinos. Entre ellos, los de Julián Álvarez y Giuliano Simeone, figuras en el 5-1 del Atlético de Madrid frente a Eintracht Frankfurt.

Después de su doblete en el clásico contra Real Madrid (5-2), Álvarez volvió a marcar, esta vez de penal con suspenso: la picó a la izquierda, el arquero brasileño Kaua Santos llegó a tocarla, pero no pudo evitar el gol. Fue el sexto tanto de la Araña en apenas una semana, tras su hat-trick ante Rayo Vallecano. Además, participó en casi todas las jugadas de gol: asistió en los córners que derivaron en el 2-0 de Robin Le Normand y el 4-1 de Giuliano Simeone, y fue clave en el 3-0 que definió Antoine Griezmann, quien celebró su gol 200 con la camiseta colchonera.

En el segundo tiempo ingresaron otros argentinos: Nicolás González y Nahuel Molina. Desde un palco, Diego Simeone siguió el partido debido a una sanción por “conducta antideportiva” en la derrota inicial ante Liverpool.

En Italia, Lautaro Martínez fue determinante para el Inter, que venció 2-0 a Slavia Praga. El Toro abrió el marcador tras un error del arquero Jindrich Stanek y en el complemento cerró su doblete tras una jugada colectiva con Thuram y Bastoni. Martínez suma así su séptima temporada consecutiva marcando en la Champions. Capitán y titular, fue reemplazado tras asegurar la victoria.

En otros encuentros:

  • Bayern Munich goleó 5-1 a Pafos en Chipre, con doblete de Harry Kane, incluido un golazo tras eludir a cuatro rivales. Nicolas Jackson marcó su primer tanto con la camiseta bávara, mientras que Mislav Orsic descontó con un disparo al ángulo para el local.

  • Olympique de Marsella venció 4-0 a Ajax con Gerónimo Rulli y Facundo Medina (salió lesionado en el primer tiempo) como titulares.
  • En Turquía, Galatasaray se impuso 1-0 a Liverpool: Mauro Icardi entró en el tramo final y Alexis Mac Allister jugó los últimos 20 minutos.
