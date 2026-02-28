Golazo y brillante producción de Alexis Mac Allister en la goleada del Liverpool ante West Ham
Con el panorama ya definido en la próxima Champions League, el Liverpool consiguió una contundente victoria por 5-2 ante West Ham en la Premier League, en un partido que tuvo protagonismo argentino. Alexis Mac Allister fue la gran figura de la tarde con un gol, una asistencia y un rendimiento decisivo en el mediocampo, mientras que Valentín “Taty” Castellanos también se anotó en el marcador para el equipo londinense.
El conjunto dirigido por Arne Slot encaminó la goleada en un primer tiempo en el que sacó ventaja a partir de las jugadas de pelota parada. En ese contexto sobresalió la actuación de Mac Allister, que marcó diferencias por claridad, precisión y presencia en el mediocampo.
Golazo de Alexis Mac Allister.— Gastón Edul (@gastonedul) February 28, 2026
Está entre los 3 jugadores de Liverpool que más partidos jugaron en los últimos 24 meses.
pic.twitter.com/RzgpxKi2yl
El ex Argentinos Juniors y Boca fue clave desde el arranque. A los cinco minutos, tras un córner, capturó un rebote en la puerta del área y asistió con precisión a Hugo Ekitike, que definió para el 1-0. Poco después, Virgil van Dijk amplió la diferencia de cabeza, y justo antes del descanso Mac Allister coronó su gran actuación con un gol: tomó otra segunda jugada tras un tiro de esquina y sacó una volea que se transformó en el 3-0.
Con el partido aparentemente definido, West Ham reaccionó en el segundo tiempo y logró descontar por intermedio de Tomas Soucek. Sin embargo, Cody Gakpo volvió a estirar la ventaja para Liverpool, aunque allí apareció Castellanos.
El delantero argentino marcó de cabeza tras un córner y anotó su segundo gol en la Premier League desde su llegada en el último mercado de pases. Su tanto le devolvió algo de esperanza al equipo local, aunque Liverpool terminó de liquidar el encuentro con un gol en contra tras una contra.
El triunfo le permitió a Liverpool sumar su tercera victoria consecutiva y meterse en la pelea por los puestos de clasificación a la Champions League. West Ham, en cambio, continúa complicado en la zona de descenso.