Gol argentino y otra vez el ‘Dibu’ Martínez fue clave para el Aston Villa
El Aston Villa de Unai Emery derrotó al Arsenal de Mikel Arteta en un final electrizante gracias a un gol agónico del argentino Emiliano Buendía, que desató la euforia en Villa Park y ajustó aún más la disputa por la Premier League. Con esta victoria, el conjunto de Birmingham quedó a solo tres puntos del líder y alcanzó siete triunfos consecutivos entre todas las competencias, manteniéndose invicto en el torneo local desde el 1° de noviembre.
Buendía, que ingresó a los 88 minutos, aprovechó una pelota suelta en el área y definió alto, imposible para David Raya, para sentenciar a un Arsenal que no perdía desde el 31 de agosto. Hasta entonces, el encuentro había sido un ida y vuelta intenso, con oportunidades claras para ambos equipos, bajo la atenta mirada desde la tribuna de Raúl González.
El Arsenal tuvo las primeras oportunidades: Martin Odegaard remató desde el borde del área tras una buena presión de Jurrien Timber, titular por las bajas de Gabriel, Saliba y Mosquera, pero Emiliano Martínez respondió con solidez, aun cuando había sido duda por una molestia previa.
Aston Villa contestó con un Ollie Watkins muy activo, que obligó a una intervención destacada de Raya. Del otro lado, el regreso de Bukayo Saka aportó profundidad: probó desde afuera, conectó un cabezazo desviado y asistió a Eberechi Eze en una jugada que terminó anulada por offside.
El equipo local golpeó primero a través de Matty Cash, quien capitalizó un centro de Pau Torres y un despeje defectuoso de Timber para conectar una volea que se filtró entre las piernas de Raya y marcar el 1-0. Villa cerró el primer tiempo con control del juego y alejando al Arsenal de su arco.
En el complemento, Arteta movió el banco e ingresaron Viktor Gyökeres y Leandro Trossard, quien generó dos chances claras antes del empate: primero chocó con Martínez y luego definió apenas afuera. Finalmente, tras una presión de Rice y un centro de Saka mal rechazado, Trossard fusiló para el 1-1.
El Arsenal tomó el control y exigió otra atajadas clave del Dibu Martínez ante Odegaard. Villa respondió con una llegada peligrosa de Malen y un susto tras un mal despeje de Timber, pero el partido parecía definido al empate… hasta la última jugada.
En el quinto minuto añadido, Buendía tomó un rebote en el área y definió con un derechazo para sellar un triunfo determinante. Con el resultado, el Arsenal continuará como líder al menos una fecha más, mientras que el Aston Villa subió al segundo puesto de forma provisional, quedando apenas a tres puntos de los Gunners.