Gol agónico de Julián Álvarez y triunfo complejo para el Atlético Madrid en Oviedo
Atlético de Madrid derrotó con lo justo al Oviedo por LaLiga, con un gol en el minuto 93 y 11 segundos, anotado por Julián Álvarez. “El Colchonero” hizo un muy mal partido en el Estadio Carlos Tartiere, pero el delantero argentino lo rescató sobre el final y se quedó con tres puntos que no mereció.
El once del “Cholo” Simeone, como se preveía, se vio modificado entre su último partido contra el Brujas y el próximo contra el Barcelona. Tuvo descanso toda la defensa titular, Marcos Llorente, Marc Pubill, David Hancko y Matteo Ruggeri, pero también el extremo Giuliano Simeone, el medio centro Koke Resurrección y el propio Julián, aparte de Antoine Griezmann, todos llamados a estar en el arranque cuando toque visitar el Camp Nou.
En el equipo titular entraron los laterales Nahuel Molina y Julio Díaz, debutante con el primer equipo a sus 21 años desde el filial; los centrales Robin Le Normand y José María Giménez; los mediocampistas Thiago Almada y Rodrigo Mendoza y el atacante Ademola Lookman, al que Diego Simeone le reclama más implicación y esfuerzo defensivo. No lo puso contra el Brujas y es duda si lo hará con el Barcelona, donde defiende un 4-0. El atacante nigeriano fue sustituido en el entretiempo en Oviedo, cambiado por Julián Alvarez.
El conjunto comandado por el Cholo Simeone, prácticamente, no pateó al arco en todo el encuentro hasta el final del mismo.
Con sus armas, el Oviedo, que está último en LaLiga y casi condenado al descenso, hizo un partido prolijo y tuvo varias chances para quedarse con un triunfo histórico como local.
Las fallos en el último tercio de la cancha y las grandes intervenciones de Jan Oblak fueron las que impidieron la victoria para el local.
El visitante empezó a mostrar indicios de un buen fútbol en los último cinco minutos de partido e inclusive le anularon un gol a los 87 minutos.
Cuando parecía que sería empate, Álvarez definió de zurda para estampar el 1-0 definitivo a los 94 minutos.
En la próxima fecha, Atlético Madrid recibirá a la Real Sociedad y el Real Oviedo visitará al Espanyol.