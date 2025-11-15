Godoy Cruz y San Martín de San Juan descendieron: Aldosivi aseguró la permanencia en un cierre dramático del Torneo Clausura
La última fecha del Torneo Clausura confirmó a los dos equipos que descenderán a la Primera B Nacional en 2026. En Mar del Plata, San Martín de San Juan perdió una verdadera “final por la permanencia” frente a Aldosivi y cayó de categoría por quedar último en la tabla de promedios. En simultáneo, en Mendoza, Godoy Cruz empató ante Deportivo Riestra en el Feliciano Gambarte y se convirtió en el segundo equipo en descender, al ubicarse como el segundo peor de la Tabla Anual, solo por encima del Verdinegro.
La jornada comenzó con emociones en el estadio del Tomba. A los 19 minutos, Nicolás Benegas adelantó a Deportivo Riestra, aumentando la presión sobre el local. Sin embargo, la joven figura Santino Andino igualó rápidamente, manteniendo una mínima esperanza, aunque el empate no alcanzaba para forzar un desempate.
Mientras tanto, en el José María Minella, el suspenso fue total. Santiago Barrera abrió el marcador para San Martín, en un tanto inicialmente anulado por offside, pero convalidado tras la revisión del VAR. La alegría duró poco: Santiago Moya, inesperadamente en posición de delantero, empató para Aldosivi tras una asistencia de Yonathan Cabral. Luego, Franco Rami dio vuelta el partido con el 2-1 a los 31 minutos.
La tensión aumentó cuando Tomás Fernández empató para San Martín de penal a los 42 minutos, tras una nueva intervención del VAR. Pero Aldosivi respondió de inmediato: Justo Giani marcó el 3-2 aprovechando un error grosero en el área sanjuanina. Ya en el tiempo adicionado, Ayrton Preciado selló el 4-2 desde los doce pasos, asegurando la permanencia del Tiburón.
Los tres equipos comprometidos llegaron a esta situación por un año irregular, pero el caso de Godoy Cruz tuvo matices particulares. El Tomba había iniciado el 2025 con una destacada participación en la Copa Sudamericana, donde fue líder del Grupo D y logró empates resonantes ante Gremio. Sin embargo, quedó eliminado en octavos ante Atlético Mineiro, y su rendimiento local se desplomó. Cuatro entrenadores en once meses —Pedernera, Solari, Ribonetto y Asad— reflejaron la falta de estabilidad. Aunque cerró el primer semestre cerca de clasificar a playoff, terminó último en su grupo del Clausura con apenas 12 puntos. Su máxima figura, Santino Andino, venía de ser subcampeón del Mundial Sub 20.
Por su parte, Aldosivi y San Martín de San Juan afrontaron un desafío complejo desde el inicio, tras ascender desde la Primera B Nacional —el Tiburón como campeón y el Santo vía Reducido—, ambos sin los técnicos que lograron el ascenso. Aldosivi tuvo un inicio flojo con Andrés Yllana, mostró mejoras con Mariano Charlier pero volvió a caer en un bajón que derivó en un nuevo cambio: Guillermo Farré, quien logró cuatro triunfos clave en el tramo final.
En San Martín, el ciclo de Raúl Antuña terminó con apenas una victoria en 11 fechas del Apertura. Su reemplazo, Leandro “Pipi” Romagnoli, mejoró el rendimiento, acercando al Santo a zona de clasificación en el Clausura, pero no logró evitar el descenso.
El equipo de Cuyo era el más histórico de los involucrados: acumulaba 17 temporadas consecutivas en Primera, ocho clasificaciones a copas internacionales y un subcampeonato en la Superliga 2017/18.
Para la próxima temporada, la Liga Profesional tendrá como reemplazo a Gimnasia de Mendoza, campeón de la B Nacional. El segundo ascenso se definirá entre los ganadores de los cruces Deportivo Madryn–Deportivo Morón (ventaja 1-0 para el Gallo) y Estudiantes de Río Cuarto–Estudiantes de Buenos Aires (1-0 para los de Caseros).