Gobierno y sector privado de Entre Ríos avanzan en estrategias para optimizar la logística forestal
La definición de estrategias para consolidar corredores logísticos eficientes con un enfoque regional motivó un encuentro de la Mesa de Competitividad Foresto Industrial de Entre Ríos, realizado en Paraná.
En el marco de la reunión, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, destacó que la Ley de Transporte Forestal “es crucial, ya que la logística y el transporte representan un porcentaje importante de los costos. Es fundamental contar con una mejor legislación que optimice la seguridad vial y potencie el negocio”.
Bernaudo remarcó también que el gobernador Rogelio Frigerio mantiene el diálogo con el Gobierno nacional para destrabar obras en la Ruta Nacional 14, un corredor clave para la producción entrerriana.
Por su parte, el tesorero de la Asociación Forestal Argentina, Alejandro Giudici, subrayó la necesidad de incorporar ferrocarriles y bitrenes como alternativas para el transporte forestal, y expresó su preocupación por el estado de las rutas nacionales.
La reunión, desarrollada en el Centro Provincial de Convenciones, contó con la participación de empresarios, industriales y representantes de organismos y entidades como el Consejo Foresto Industrial Argentino, el Consorcio Forestal del Río Uruguay, el Centro de Desarrollo Foresto Industrial, la Cooperativa de Productores del Delta, la Sociedad Rural Argentina, y empresas como Celulosa Argentina, Egger, Papel Prensa y Arauco Argentina, entre otras.
También estuvieron presentes funcionarios provinciales y nacionales, entre ellos Alfredo Bel (Vialidad Provincial), Luis María Mestres (Desarrollo Industrial de Corrientes), Lorna Sacks (Foresto Industrial de Entre Ríos), Cynthia Cabrol (Relaciones Económicas Internacionales), Marcos Di Giuseppe (Puerto Concepción del Uruguay) y Lelia Recalde (Planificación e Inversión Pública de Entre Ríos).