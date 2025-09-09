Gobernadores desconfían de la mesa de diálogo que convocó Milei y gestan una muestra de fuerza en Córdoba
Con cierta dosis de lógica, de coherencia, hay gobernadores que no creen fecunda la convocatoria del presidente luego de la paliza que sufriera el partido libertario y sus aliados del PRO en las Elecciones Legilastivas de Provincia de Buenos Aires. Es que el Interior profundo de la Argentina arrastra reclamos sin respuestas y ahora se sienten utilizados como actores claves para estabilizar el clima político.
Después del fuerte cimbronazo que sufrió el oficialismo nacional, hay gobernadores NO PERONISTAS (y mucho menos Kirchneristas…) que perciben la nueva convocatoria presidencial como una conveniencia de Casa Rosada para contrarrestar el saldo severamente adverso de los comicios bonaerenses, donde el electorado castigó catastróficamente a un Gobierno que -precisamente- lejos estuvo en casi 2 años de gestión de escuchar las demandas de la sociedad y ratificó un plan económico nocivo, como incurrió en sensibles ataques contra sectores como jubilados, discapacitados, Salud, Educación y Prensa.
Si a ello le sumamos desempleo o miedo a la pérdida de trabajo, una Motosierra inclemente que no fue contra “La Casta” sino que arrasó con toda clase de Derechos, más vestigios de presunta corrupción y una interna conflictiva, el mandato de Milei termina siendo harto cuestionado y plebiscitado adversamente, por lo que, hoy aliarse con los libertarios representa un manifiesto incongruente que el único destino que avizora es el fracaso estrepitoso rumbo a octubre.
Sin embargo, también se puede discernir como lógico que la mayoría de los mandatarios provinciales tomen distancia del triunfo de Axel Kicillof. Es que no quieren ser arrastrados o sometidos a la interna salvaje en la que ingresa el Partido Justicialista, con una reinstalación del Peronismo de Bases y las aspiraciones de retorno de un Kirchnerismo siempre vigente pese a los escándalos judiciales.
Pese a la postura necia de algunos que en vez de ejercer autocrítica y reformular planificaciones de mando atacan a la posible vuelta “K”, y NO ESCUCHAN la voz del Pueblo, otros enarbolan una bandera constructivista: crear una propuesta electoral por fuera de los libertarios y del peronismo/kirchnerismo.
No quieren mezclarse con el inclemente, despiadado, violento gobierno liberal, pero tampoco se meten en la interna de Cristina Kirchner y La Cámpora contra el reverdecer peronista de la mano de Kicillof y Massa.
La postura CREATIVA y uoltra democrática es que enfrente de Milei se tiene que crear algo nuevo, distinto y moderno, para tener un candidato presidencial competitivo para 2027.
En ese proyecto de largo plazo hay una parada previa: la elección del 26 de octubre, donde esta nueva facción buscará consolidar una masa de votantes que pueda ubicarse como un polo de poder con proyección nacional.
En ese paisaje, se recorta con más fuerza el polo de los seis mandatarios de Provincias Unidas que preparan para el viernes una muestra de fuerza. Será en la Sociedad Rural de Río Cuarto, en Córdoba: donde está prevista la presencia del anfitrión, Martín Llaryora, Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Y no se descarta alguna presencia más.
Algunos de esos mandatarios felicitaron a Axel Kicillof, el gobernador de Buenos Aires, por el arrollador triunfo en las elecciones del domingo, por más de 13 puntos, ante los candidatos de La Libertad Avanza. Fue un gesto ejemplificador hacia el gobierno nacional, que después se profundizó.
El mensaje coincidente fue: “La gente viene hablando fuerte y claro. El Gobierno sigue sin escuchar, paralizado. Hay que dejar atrás el pasado, lleno de fracasos y frustraciones. Enfrentar ya los graves problemas del presente, porque en las casas de nuestra gente todo apremia”.
Pero por fuera de esta incipiente Alianza, el más explícito fue el salteño Gustavo Sáenz, que expresó de manera descarnada los motivos por los cuales los gobernadores desconfían de participar de la mesa de diálogo que convocó la Casa Rosada, para recuperar oxígeno político después de la estruendosa derrota del domingo en la provincia de Buenos Aires. “No son leones, son palomas de iglesia, porque cagan a los fieles. A mí me cagaron con obras y me cagaron en lo electoral, con candidatos que me destrozan”, resumió.
Sáenz es apenas una voz de las muchas que se escucharon, en público y en privado, de gobernadores que desconfían de la convocatoria que difundió el vocero presidencial, Manuel Adorni. Entienden que después de más de un año de promesas incumplidas, no hay por ahora estímulos para acercarse a un oficialismo que está a la defensiva.
Mientras, la “Mesa Política” -encabezada por el presidente Javier Milei y su hermana Karina, más LOS DE SIEMPRE, o un desprendimiento “de élite” del Gabinete libertario, llega también, en un momento político inoportuno. Es que cada uno de los jefes provinciales está en el medio de la campaña para el 26 de octubre.
Hay que estar atentos a lo que pase el viernes en suelo cordobés…