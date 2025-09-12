Gobernadores al unísono en Córdoba: “Hay que ponerle límite a esta locura”
Mientras desde el Gobierno advierten que quieren tender puentes con los gobernadores, mandatarios provinciales se reunieron en Córdoba, toman distancia del Ejecutivo y volvieron a reclamarle a Javier Milei que “dialogue”.
Fue el gobernador cordobés Martín Llaryora quien, con un encendido discurso ante productores en Río Cuarto, reclamó “ponerle límite a este momento de locura de dos extremos que están llevando a la Argentina cada día a una vida peor”.
“Tenemos que dejar de construir trincheras para construir puentes”, insistió.
En el mismo sentido, cuestionó al Gobierno por haber vetado la ley de emergencia en pediatría y el financiamiento a las universidades.
“Necesitamos defender los recursos, no de las provincias, de la gente. Es necesario que el gobierno dialogue y se siente ya a resolver el tema del financiamiento universitario y del Garrahan”, insistió.
Llaryora redobló la crítica a Milei por el veto a los fondos para el Garrahan. “¿Alguno puede creer que el Garrahan pone el desequilibrio de la macro? Es una concepción cruel que no tiene sentido común”.
“Cualquiera sostiene las cuentas en orden como hacemos nosotros, pero no cualquiera puede construir las cuentas en orden con desarrollo”, destacó el gobernador cordobés.
La idea repetida entre los gobernadores del nuevo espacio que conforman Córdoba, Santa Fe, Corrientes, Jujuy, Chubut y Santa Cruz es que el equilibrio fiscal tiene que ser “con los ciudadanos adentro”.
“Si el gobierno estuviera dispuesto a escucharnos sería otra la situación y hoy estaríamos hablando de otra cosa y no reclamando de nuevo por las retenciones o proyectos o leyes vetadas, que la verdad no se entiende que tengan esta concepción tan poco sensible para con tantos sectores vulnerables. Porque todos tenemos sostenibilidad fiscal y superávit fiscal pero no es sin la gente, no es dejando la gente afuera, es trabajando junto a ellos y con sensibilidad”, remarcó el gobernador jujeño Carlos Sadir.
El gobernador santafesino Maximiliano Pullaro también puso el foco en la importancia del equilibrio fiscal pero con la gente adentro.
“El equilibrio fiscal es sagrado pero con los ciudadanos adentro, porque si hoy hay paz social en Argentina es porque los gobernadores de las 24 provincias hemos cuidado la paz social”, enfatizó el dirigente del PRO.
El gobernador correntino Gustavo Valdés después de hablar de federalismo y de la importancia de contar con un bloque de legisladores nacionales que exponga sus diferencias, lanzó una queja al Gobierno de Milei.
“Estoy cansado de irme a la Ciudad de Buenos Aires, al Gobierno, como gobernador de Corrientes, y que me atiendan funcionarios de tercera linea que ni si quiera prestan atención cuando le vengo a exponer la problemática”, se quejó Valdés.
En el mismo sentido, agregó: “No es suficiente que solamente la provincia vaya solitaria a Buenos Aires. Tenemos que juntarnos las provincias para que nos escuchen en Buenos Aires”.
El reclamo de Valdés no es nuevo. Fue una queja repetida por los mandatarios provinciales en el último tiempo y por eso el Gobierno nacional finalmente designó a Lisandro Catalán como ministro del Interior. Antes era el propio Catalán quien podía tener esas reuniones pero lo hacía como vicejefe de Gabinete del Interior y bajo la órbita de Guillermo Francos.