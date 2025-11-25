Gobernador Mansilla se prepara para vivir la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita
Este martes se realizó la presentación oficial de la 12° Fiesta Provincial de la Torta Frita, que tendrá lugar este sábado 29, en el Predio de la Estación de Gobernador Mansilla, con entrada libre y gratuita. El anuncio se llevó a cabo en el Museo Casa de Gobierno, espacio dependiente de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
El secretario de Cultura de la provincia, Julián Stoppello, subrayó la importancia del evento para la identidad local: “Invitamos a todos los entrerrianos a sumarse a esta fiesta que integra tradición, cultura, producción y turismo. Para nosotros es muy importante dar a conocer este evento, que ya llega a su doceava edición, para celebrar la cultura y la identidad entrerriana”, afirmó.
También participó el presidente municipal, Francisco Passinato, quien valoró el crecimiento de la celebración: “Necesitábamos un símbolo que nos identificara como pueblo y elegimos la torta frita como el alimento representativo. Esta fiesta ha ido creciendo cada año, incorporando la participación de artesanos, emprendedores, concursos y una variada grilla artística”, destacó.
A su turno, el asesor cultural Beltrán Alarcón expresó su agradecimiento por el reconocimiento provincial: “Es un honor que esta fiesta, que comenzó como un evento municipal, haya adquirido características provinciales. Agradecemos profundamente a las autoridades del gobierno provincial por permitir la declaración de esta fiesta. Para una localidad de aproximadamente 3000 habitantes como la nuestra, es muy importante contar con un evento con esta trascendencia”, señaló.
La programación incluirá artesanos y emprendedores, patio de comidas, concurso de Torta Frita y una nutrida agenda musical. Actuarán Los Laguneros del Chamamé, Los Majestuosos del Chamamé, Ponte a Bailar, Litoral Mitá, Uriel López, Los Raiceritos, entre otros artistas.