Gladys, ‘La Bomba Tucumana’, criticó a Javier Milei: “Me siento muy defraudada, me da mucha vergüenza”
Gladys “La Bomba Tucumana” fue una de las protagonistas de la última mesaza de Mirtha Legrand, donde se debatió la actualidad política y, en particular, el show que brindó el presidente Javier Milei en el Movistar Arena.
La conductora le preguntó a sus invitados sobre el evento en el que el mandatario presentó su libro y cantó varias canciones. “Yo no lo pude ver, pero me dijeron que fue un papelón”, señaló Legrand.
Esta opinión fue compartida por otros invitados, como la actriz Valentina Bassi, quien lo calificó de “patético”.
Por su parte, el politólogo Marcos Novaro dijo que, si bien al principio le pareció “algo feo”, después “entendió que necesitaba recuperar la idea de que él es diferente a los demás, que es un outsider. A mí me parece más importante lo que haga después”.
“Pero él ya no es más diferente, ya es el presidente. Para los que estamos sufriendo, ver eso es terrible”, remarcó Bassi.
“El presidente tiene que conectar lo que pasa con la gente. No llega a un cargo tan importante para darse un gusto”, agregó Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe.
En ese contexto, Gladys señaló: “Lo que pasa es que para los que estamos sufriendo ver eso es terrible”.
Un rato después, Gladys retomó el tema, aclarando que ella “vive la realidad” y que ve lo que pasa. “Voy al súper, veo lo que pasa, veo a la gente que duerme dentro de los cajeros, arriba de cartones en pleno invierno. Lo veo y me pueden decir ‘antes también se veía’. Pero ahora veo más”, expresó.
La artista, quien lleva más de 43 años dedicada ininterrumpidamente a la música, llegó a sugerir que Milei quizás “lo quiere realmente es ser artista o cantante”. “Algo que tenga que ver con eso y no presidente”, remarcó.
No complacida con ese comentario, Gladys le pidió a Mirtha un minuto para enviarle un mensaje al líder libertario. “No estoy en contra de él, pero para el presidente, todas las personas que pensamos diferente somos ‘kukas’. Me tiene harta con esa palabra”, señaló al comienzo de su descargo.
Mirando directamente a la cámara, la cantante aseguró sentirse “muy defraudada” por Milei y apuntó contra quienes lo rodean: “Me da mucha vergüenza una Lilia (Lemoine) y toda la gente que lo rodea. Se convirtió en un circo”.
La Bomba Tucumana criticó fuertemente las peleas entre mujeres en el Congreso, señalando que “se está irrespetando lo que significa ser presidente”.
En un momento de profunda emoción, la artista destacó su respeto por las instituciones: “Soy tan argentina que amo la bandera, el himno y la investidura presidencial, y la respeto, entonces me siento dolida con todo lo que está pansando en mi país”.
Visiblemente emocionada y al borde del llanto, afirmó: “Me siento dolida y lloro viendo estas noticias”. E insistió: “Me duele el alma de haber visto cómo policías golpeaban a una señora que no podía defenderse”.
En este sentido, desafió el lema libertario: “Usted en su en su lema en su muletilla en lo que usted utiliza dice ‘Viva la libertad carajo’. ¿De qué libertad habla si usted cuando hablamos de algo que no nos gusta nos quiere prohibir o somos golpistas? Yo no soy ninguna golpista”.
La artista se identificó como una “resiliente de vida” que pudo lograr el éxito viniendo del interior y habiendo pasado por la pobreza y la violencia que ejercía su padre contra ella cuando era niña.
Cerró su descargo manifestando su desilusión, a pesar de haber tenido fe en el mandato: “Yo le pedí a Dios que lo ayudara y me falló”.