Gita Gopinath, ex subdirectora del FMI, advirtió que Argentina deberá acumular reservas y generar consenso interno para sus reformas
La ex subdirectora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Gita Gopinath, advirtió que más allá del apoyo de Estados Unidos, la Argentina deberá acumular reservas y generar consenso interno para sus reformas.
“El apoyo estadounidense sin duda ayuda a prevenir fluctuaciones cambiarias especulativas. Sin embargo, un progreso duradero requerirá que Argentina adopte un régimen cambiario más flexible, acumule reservas y genere apoyo para sus reformas internamente”, escribió Gopinath en su cuenta de X.
Su mensaje llegó poco después de conocerse que Estados Unidos otorgará US$ 20.000 millones vía swap y que analiza un préstamo de estabilización cambiaria.
La publicación de Gopinath, quien hasta hace unos meses fue una de las principales interlocutoras del FMI con el gobierno de Javier Milei, respondió al anuncio del secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent.
Bessent había señalado que su país “está listo para comprar bonos argentinos en dólares y lo hará cuando las condiciones lo justifiquen”. Además, anticipó que Estados Unidos “está preparado para otorgar un importante crédito stand-by a través del Fondo de Estabilización Cambiaria” y que mantienen “conversaciones activas con el equipo del presidente Milei para hacerlo”.