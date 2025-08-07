Giovanni Simeone deja el Napoli luego de tres años y llega al Torino, su sexto club desde su llegada al Calcio
Giovanni Simeone se convirtió este jueves en nuevo jugador del Torino, cedido con compra obligatoria si se cumplen ciertas condiciones, procedente del Napoli, donde militó las últimas tres temporadas y participó en la conquista de dos títulos de campeón.
“El Torino se complace en anunciar que ha adquirido de forma temporal con obligación de compra -si se cumplen determinadas condiciones-, a Giovanni Pablo Simeone, que ha firmado un contrato hasta el 30 de junio de 2028, con opción para la temporada siguiente”, informó el club turinés.
El ‘Cholito’, de 30 años, llegó esta misma mañana a Turín y acudió al Estadio Olímpico Grande Torino, casa de su nuevo club, para someterse al reconocimiento médico.
La operación, según apuntan medios locales, se cerró finalmente en 1 millón de euros por la cesión y en torno a los 7 millones de la moneda europea por la futura compra.
El delantero argentino, partícipe en dos scudettos históricos para Napoli y toda la ciudad de Nápoles, militó en el club del sur italiano durante 3 temporadas. Llegó en 2022 y jugó un total de 103 partidos en los que marcó 14 goles (5 en Champions League) y dio 4 asistencias.
La llegada del italiano Lorenzo Lucca procedente del Udinese, que se postula como la competencia del belga Romelu Lukaku, lo apartó del proyecto que lidera el entrenador Antonio Conte, del que se despidió ya el miércoles con su último entrenamiento, donde recibió la ovación de los hinchas presentes.
En esta última temporada, el Cholito ya había perdido cierto protagonismo y apenas marcó dos goles entre Copa Italia y Serie A.
“Ahora entiendo por qué decían: ‘En Nápoles se llora dos veces’… Pero no me he ido del todo, porque dejo atrás amigos, recuerdos e historia… una historia que nadie olvidará jamás. Nápoles siempre estará conmigo, vaya donde vaya”, expresó en su despedida en redes sociales.
Para este nuevo desafío, Simeone estará bajo las órdenes de Marco Baroni, quien curiosamente marcó el gol decisivo para que el Napoli ganara el ‘Scudetto’ de 1990 en la última jornada, el segundo de su historia.
Será el sexto equipo italiano en el que juegue, después de llegar a Europa en 2016 para formar parte del Genoa. Después, Fiorentina, Cagliari, Hellas Verona y Napoli. Antes de cruzar el Atlántico había jugado en River, de donde surgió, y Banfield.
Su debut podría ser el próximo 9 de agosto ante el Valencia, en un amistoso, y el 18 de agosto podría hacerlo ya en forma oficial cuando Torino juegue contra Modena, de la Serie B, por Copa Italia.