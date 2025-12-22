Gio Lo Celso podría recalar en el Inter Miami
David Beckham ya diagrama lo que será el plantel del Inter Miami de cara a la próxima temporada que tendrá a Las Garzas de nuevo como candidatos a revalidar la consagración y que intentará ser uno de los animadores de la Concachampions. En las últimas horas, se confirmó el interés por contar con Giovani Lo Celso, que está con un pié afuera del Real Betis.
Esta posibilidad surge en un contexto donde el club verdiblanco busca reestructurar su plantilla de cara al mercado de fichajes de invierno, con la intención de liberar masa salarial y abrir espacio para nuevas incorporaciones, especialmente en la delantera.
En las últimas semanas, Lo Celso tuvo una participación limitada en el equipo que dirige el chileno Manuel Pellegrino: acumuló apenas 83 minutos en los cuatro partidos más recientes tras sufrir una lesión muscular en el encuentro ante el Girona.
Según El Correo de Andalucía esta situación llevó a la directiva del Betis a considerar su salida durante el mes de enero, una decisión que, de concretarse por una cifra superior a 5 millones de euros, permitiría al club cubrir la amortización pendiente de su traspaso desde el Tottenham y reduciría en más de cinco millones de euros anuales la carga salarial, indicó ese medio.
El volante, que se perdió estar en Qatar 2022 por una lesión, pero que fue parte del proceso que lidera Lionel Scaloni casi desde que tomó las riendas del combinado nacional, podría prepararse de un modo ideal en Estados Unidos, sede del próximo Mundial 2026, junto a sus compatriotas y en un torneo que sigue subiendo el nivel de competencia como es la MLS.
Vale recordar que Giovanni es parte del círculo íntimo de Messi en el equipo nacional junto al propio De Paul y Leandro Paredes.
Más allá del posible desembarco de Lo Celso, el conjunto de Javier Mascherano se mueve en el mercado antes del inicio de la pretemporada y está cerca de incorporar a Dayne St. Clair, arquero canadiense de 28 años, quien fue elegido Mejor Portero del Año 2025 en la MLS y se perfila como titular de su selección en el Mundial 2026, según informó The Athletic.
El traspaso de St. Clair se produce tras la salida de Drake Callender a Charlotte y en medio de una reestructuración en la portería del club de Florida, donde Rocco Ríos Novo se consolidó como titular durante la última temporada, desplazando a Óscar Ustari al banquillo. Más allá que fue titular en la definición del campeonato, el jóven portero volverá a su club de origen, Lanús, en Argentina.
Con un 77,93% de atajadas, 113 paradas y 10 partidos con la valla invicta en 30 encuentros de la fase regular, St. Clair superó a Matt Freese del New York City FC y a Yohei Takaoka (Vancouver Whitecaps) en la votación al mejor portero, de acuerdo con datos de la MLS. El guardameta, que acumuló 159 partidos con Minnesota United desde su selección en el SuperDraft de 2019, suma 18 presencias con la selección canadiense y compite por la titularidad con Maxime Crépeau (Portland Timbers) bajo la dirección de Jesse Marsch. Su valor de mercado es de 2,8 millones de euros.