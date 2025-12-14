Gimena Bordet permanece estable en Porto Alegre
La Municipalidad de Colón informó este domingo que Gimena Bordet, esposa del intendente José Luis Walser, permanece internada en un hospital de Porto Alegre, Brasil, luego del accidente de tránsito ocurrido días atrás en una ruta del país vecino.
Según el parte oficial, Bordet se encuentra estable, aunque cursa un cuadro clínico complejo, por lo que continúa bajo atención médica especializada, atravesando un proceso de observación y recuperación.
Desde el gobierno municipal agradecieron las numerosas muestras de apoyo y solidaridad recibidas en las últimas horas y solicitaron respeto por la privacidad de la familia, dado el delicado momento que atraviesan.
Asimismo, se indicó que se brindarán nuevas actualizaciones sobre su estado de salud a medida que surjan novedades. Finalmente, la Municipalidad de Colón expresó su agradecimiento a la comunidad por la comprensión y pidió acompañar con oraciones por la pronta recuperación de Gimena Bordet.