Gianni Infantino se ha adelantó a la Academia de Suecia, y reconoció a Donald Trump como el Nobel de la Paz en FIFA
Donald Trump mantiene una relación cercana con Gianni Infantino, quien tiene instaladas las oficinas de la FIFA en la Torre Trump de Nueva York. Esa sintonía se ve también en lo público: Infantino suele aparecer en actos oficiales de la Casa Blanca sin vínculo directo con el fútbol, como ocurrió en la firma del acuerdo de paz entre la República Democrática del Congo y Ruanda.
En esta ocasión, el presidente de la FIFA correspondió esa cercanía con la creación de un nuevo premio: el “FIFA de la Paz”, cuya primera edición entregó justamente a Trump. A las 12.30, Infantino lo invitó al escenario del Kennedy Center para recibir una “hermosa medalla que puede llevar donde quiera” y un certificado que reconoce las “acciones excepcionales y extraordinarias del presidente de los Estados Unidos para promover la paz”. Trump se colgó la medalla de inmediato mientras Infantino continuaba su discurso.
Trump busca consolidar una imagen internacional de hacedor de acuerdos de paz. Suele afirmar que ha “resuelto ocho guerras”, aunque varias de esas situaciones no eran conflictos bélicos formales —como el supuesto acuerdo Israel-Irán— o los altos el fuego no se sostuvieron, como en el caso de Israel y Palestina. Sus principales aliados, Javier Milei y Benjamín Netanyahu, incluso solicitaron oficialmente el Premio Nobel de la Paz para él.
Sin embargo, Infantino se adelantó a la Academia Sueca al reconocerlo con el nuevo galardón de la FIFA. Y lo hizo apenas 24 horas después de que el almirante Frank “Mitch” Bradley compareciera en el Congreso estadounidense tras un ataque en el Caribe en el que el Ejército de EE.UU. ejecutó a dos sobrevivientes.
El premio también coincide con declaraciones de Trump en las que amenaza con intervenciones terrestres sobre Venezuela. “Puedo decir que he resuelto ocho guerras y viene una novena”, declaró a su llegada al sorteo del Mundial 2026. “No necesito premios, necesito salvar vidas. He salvado millones y millones de vidas, y eso es lo que quiero hacer”.
A la vez, se conoció otro operativo: EE.UU. informó el hundimiento en el Pacífico Oriental de una supuesta narcolancha, con cuatro civiles que fueron ejecutados extrajudicialmente. El comunicado oficial, emitido por el Ejército, asegura que la embarcación era operada por una organización “designada como terrorista”, pero, como ocurrió en los 22 ataques previos que dejaron 87 muertos, no se presentó ninguna prueba sobre la identidad de las víctimas, su vínculo con grupos narcoterroristas ni el origen o destino del barco.
La situación generó fuerte preocupación en el Congreso. El representante demócrata Jim Himes, líder del Comité de Inteligencia, afirmó tras ver un video del ataque del 2 de septiembre que fue mostrado a puertas cerradas por el Pentágono: “Es una de las cosas más inquietantes que he visto en mi carrera pública. Dos personas en claro peligro, con su embarcación destruida, fueron asesinadas por Estados Unidos”.
Veinticuatro horas después de esa declaración, el responsable político de estas acciones —Donald Trump— recibió de Infantino el premio de la Paz de la FIFA.