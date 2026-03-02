Gianni Infantino pidió roja directa si un jugador se tapa la boca para hablar en la cancha
La polémica que involucra al argentino Gianluca Prestianni tuvo una fuerte repercusión institucional y ya provocó la reacción del presidente de la FIFA, Gianni Infantino, quien pidió por la expulsión de cualquier futbolista que se cubra la boca al hablar en la cancha.
Mientras la UEFA intenta determinar si existió un insulto racista, la máxima autoridad del fútbol mundial fue categórico en declaraciones a Sky News y añadió: “Si un jugador se cubre la boca y dice algo, y eso tiene una consecuencia racista, entonces tiene que ser expulsado, obviamente”.
El dirigente suizo incluso planteó una presunción automática ante ese gesto. “Debe existir la presunción de que ha dicho algo que no debería haber dicho. De lo contrario, no habría tenido que cubrirse la boca. Sencillamente no lo entiendo: si no tienes nada que ocultar, no te tapas la boca cuando dices algo”, agregó.
Luego reforzó su postura con un mensaje directo contra la discriminación. “Eso es todo, así de simple. Y estas son acciones que podemos tomar y que tenemos que tomar para tomarnos en serio nuestra lucha contra el racismo”, sentenció.
En paralelo, la International Football Association Board trató el tema en su última reunión. Si prospera la iniciativa impulsada tras el episodio, la intención es que la nueva norma pueda regir desde el Mundial 2026.