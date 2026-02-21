Gianni Infantino impulsa el “No al Racismo” en el fútbol

Señaló que el organismo lanzó una campaña de alcance mundial respaldada por las 211 asociaciones miembro, acompañada por un paquete de nuevas medidas que busca modificar la respuesta ante cualquier episodio discriminatorio.

En el texto publicado, Infantino subrayó que el fútbol tiene la capacidad de influir en la sociedad y que la FIFA asumió el compromiso de actuar como guardián de los valores de inclusión y respeto. La organización presentó cinco áreas de acción clave como parte de la estrategia para enfrentar el racismo en el deporte.

El mensaje de Gianni Infantino en sus redes sociales

1) Normas y sanciones: ratificación y comunicación de un Código Disciplinario de la FIFA más estricto

El primer punto del plan consiste en la adopción de nuevas normas y sanciones. La FIFA ratificó un Código Disciplinario revisado, que endurece las penas para quienes incurran en conductas discriminatorias. El reglamento actualizado refuerza la capacidad de las autoridades deportivas para tomar medidas inmediatas y aplicar suspensiones o exclusiones a jugadores, entrenadores, clubes y federaciones que infrinjan la normativa.

2) Acción en el campo: gesto “No al racismo” y actualización del procedimiento de tres pasos en todas las competiciones

El segundo eje se refiere a la introducción de mecanismos concretos dentro del terreno de juego. El gesto “No al racismo”, presentado en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA Colombia 2024, permite a jugadoras, entrenadores y árbitros señalar incidentes racistas de forma inmediata. Esta herramienta activa el procedimiento antidiscriminatorio de tres pasos, que habilita la interrupción, suspensión o finalización de un partido ante la persistencia de conductas discriminatorias. La medida ya rige en todas las competiciones organizadas por la FIFA y se apoya en la capacitación de árbitros y oficiales para su correcta implementación.

3) Acusaciones penales: evento “Tarjeta roja al racismo” de la UNODC y la FIFA para impulsar acusaciones penales más severas por racismo en el fútbol

El tercer pilar contempla la colaboración entre la FIFA y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). A través del evento “Tarjeta roja al racismo”, ambas organizaciones buscan impulsar la presentación de cargos penales más severos contra quienes cometan actos de racismo en el ámbito futbolístico. El objetivo es que estos casos no solo reciban sanciones deportivas, sino también consecuencias legales que trasciendan las canchas y tengan un efecto ejemplificador. La iniciativa trabaja en conjunto con sistemas judiciales nacionales y promueve la denuncia formal de los hechos.

4) Educación: sesiones educativas contra el racismo, intercambio de materiales y campañas

La cuarta área de acción se basa en la educación y la prevención. La FIFA implementó sesiones educativas dirigidas a jugadores, entrenadores, árbitros y personal de clubes, enfocadas en el rechazo al racismo y la promoción de la diversidad. Además, la organización puso a disposición una biblioteca digital de recursos y kits de herramientas para asociaciones miembro, escuelas y equipos juveniles. Estas acciones se complementan con campañas de sensibilización y la actualización continua de materiales didácticos sobre inclusión y respeto.

5) La voz de los jugadores: el panel Players’ Voice, formado por 16 personas, reúne a exjugadores y exjugadoras de diversos orígenes étnicos y de las seis confederaciones para asesorar y apoyar los esfuerzos contra el racismo

El quinto punto destaca la importancia de escuchar a quienes han vivido el fútbol en primera persona. El panel Players’ Voice está integrado por 16 ex jugadores y exjugadoras de distintas procedencias étnicas y de las seis confederaciones continentales. Este grupo asesora a la FIFA en el diseño de políticas y campañas, aportando perspectivas y experiencias sobre cómo abordar el racismo en el deporte profesional y amateur. La entidad sostiene que incorporar la voz de los protagonistas permite construir respuestas más efectivas y representativas.

Infantino también hizo referencia a la implementación de tecnología para combatir los abusos en redes sociales. Mencionó el Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA, que emplea inteligencia artificial para detectar y ocultar mensajes ofensivos dirigidos a jugadores y personal técnico. La organización destacó que esta herramienta, vigente desde 2026, ofrece mayor protección ante los ataques digitales.

El comunicado difundido resalta la campaña global “El fútbol une al mundo”, que junto a otras acciones como “Be Active” y “No Racism”, tendrá especial visibilidad durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según la información oficial, la principal campaña de la entidad logró un alcance acumulado de 11.600 millones desde octubre de 2022.

El comunicado

Desde su elección como Presidente de la FIFA en 2016, nuestro grupo directivo asumió colectivamente su responsabilidad como guardianes del deporte más amado y seguido del mundo para utilizar el poder único del fútbol para promover la inclusión y combatir la lacra del racismo y todas las formas de discriminación, dentro y fuera de la cancha.

Hoy, en el marco de la Posición Global de la FIFA contra el Racismo, con el apoyo de las 211 Asociaciones Miembro de la FIFA, hemos establecido cinco pilares para abordar y prevenir el racismo: reglas y sanciones, acción en el campo, cargos penales, educación y la voz de las jugadoras.

El gesto “No al Racismo”, lanzado en la Copa Mundial Femenina Sub-20 de la FIFA 2024, es una poderosa herramienta a disposición de jugadoras, entrenadoras y oficiales para señalar incidentes racistas y, guiada por el diverso Panel de Voz de Jugadoras de 16 miembros de seis continentes, la FIFA ahora puede centrarse en acciones concretas mientras continúa fortaleciendo la educación, la prevención y la protección a través de nuestra biblioteca mejorada de recursos educativos y kits de herramientas.

Al mismo tiempo, iniciativas como el Servicio de Protección de Redes Sociales de la FIFA, que utiliza inteligencia artificial para detectar y ocultar contenido abusivo, y campañas como “El Fútbol Une al Mundo” y “Sé Activo” siguen demostrando cómo nuestro deporte puede contribuir a un propósito mayor: promover la salud, la inclusión y la cohesión social en comunidades de todo el mundo.

Agradecemos enormemente a todos nuestros socios, cuya incansable colaboración garantiza que nuestro trabajo llegue a las personas y tenga un impacto positivo en la sociedad. De cara a la mayor celebración de la unidad en la Copa Mundial de la FIFA 2026, será una plataforma para recordarnos una vez más que juntos podemos usar este deporte para construir un mundo más respetuoso y unido.